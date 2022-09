Cinco niños tuvieron emergencias y no los atendieron anoche en el Pediátrico: habría un único otorrinolaringólogo en Posadas

POSADAS. Una emergencia pediátrica que requirió la asistencia de un otorrinolaringólogo puso de relieve la preocupante carencia de este tipo de especialistas médicos en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, en una noche del miércoles en el que unos cinco niños estuvieron en crisis, necesitaron este tipo de asistencia y no la obtuvieron, sino hasta el día siguiente.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Cristian Martínez, contó el “momento muy incómodo” que vivió con su hijo, por la ausencia de otorrinolaringólogos en el hospital pediátrico, el principal de la provincia. “Anoche a eso de las 21, fuimos con mi hijo ya que se había metido un objeto extraño en el orificio nasal. Nos tuvieron hasta las 23 y nos dijeron que no había otorrino”, dijo Martínez, añadiendo que les dieron un turno para las 6 de la mañana de este jueves.

El hombre cuestionó la atención recibida en el hospital, más allá de la gravísima falta de especialistas. “Nos atendieron malísimo en la parte de admisión, una señora de edad. Te faltan al respeto en la forma de tratar a las personas. Nos mandaron a las 14, supuestamente porque no hay otorrino”, reveló el denunciante.

Ante la consulta de este medio, Martínez aclaró que mientras esperaban a la profesional, no les prescribieron ninguna práctica médica. “Absolutamente nada, dijeron que esperemos. No soy profesional, desconozco y sentí desesperación. Se había metido algo en la nariz y no sabemos qué le puede hacer. En mi caso no sabía qué hacer y por eso uno acude al centro de salud”, expresó Martínez.

“Supuestamente tenemos el mejor hospital y no tenemos doctores”, bramó el papá, desnudando una de las graves falencias del servicio de salud pública misionero.

En cuanto a las explicaciones que les dieron, Martínez contó: “Supuestamente hay dos otorrino en el hospital, en caso de emergencias para niños. Uno está de vacaciones y la otra no estaba (en el hospital) No puede ser que, en una ciudad tan linda, modelo a seguir, no tengamos más médicos”, se quejó.

Luego, Martínez y su hijo acudieron a un conocido sanatorio de la Avenida Mitre, porque les dijeron que allí atendía la otorrinolaringóloga. “Vinimos al privado donde dijeron que estaba la doctora también”, contó el papá, cuestionando la falta de profesionales en el hospital público.

“En este momento, me genera mucho rechazo (los empleados) que ponen al frente para atender a las personas (en el hospital). Y que se presten a estar tapando a un profesional”, manifestó el hombre.

Acto seguido, Martínez planteó: “Somos muchísimos habitantes en Posadas y la mayoría no cuenta con recursos. Yo por ahí puedo pagar un sanatorio”, sostuvo. Además, remarcó que además de su hijo, con una emergencia otorrinolaringológica “había cuatro casos más, y peores que su situación. Mi hijo puede respirar. Pero hubo 4 casos que están esperando en el hospital (hasta las 14 hs.) Ojalá Dios quiera, puedan recibir atención y mejorar”, remató Martínez, poniendo de relieve que recibir atención otorrinolaringológica de emergencia en Posadas, parece depender de la pura fortuna.