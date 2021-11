Combustible: “Hay 100 por ciento de diferencia con Brasil”, aseguran

POSADAS. El titular de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste Argentino (Cesane) Faruk Jalaf, se refirió a la reciente falta de nafta y gasoil en las estaciones de servicio y dijo que es “una situación que ya vivimos en 2001 y 2002”.

Además, señaló que “lo más seguro” es que haya un aumento de precios de los combustibles después de las elecciones.

Con respecto a la gran diferencia de precios que hay con Brasil y Paraguay manifestó: “hay 100 por ciento de diferencia con Brasil, un litro de nafta acá cuesta 95 pesos, la súper alrededor de 1 dólar, ahora no llegamos ni siquiera al dólar oficial que no existe en ningún lado. En Paraguay está 190 el litro de nafta súper y en Brasil 210 dependiendo del día, no siempre es igual por la variación del cambio”, precisó Jalaf.

También hizo referencia a la implementación de carriles diferenciados para que los argentinos y extranjeros puedan cargar combustible a su vehículo. “Los canales preparados fue una idea de la cámara para no producir distorsión a los habitantes de las ciudades de frontera, decidimos aconsejar a los asociados que hagan dos filas, una para extranjeros y otra para vehículos nacionales para que no pierdan tiempo haciendo cola, porque a veces cuando llegan no hay combustible”, detalló el titular de la Cesane.