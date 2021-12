Combustibles: Afirman que los inconvenientes son de larga data

POSADAS. La Cámara de Expendedores de Combustibles del NEA (CESANE), advirtió este lunes que no está garantizada la normal provisión de combustibles para las fiestas de fin de año.

En ese contexto, para conocer detalles de la situación, Misiones Cuatro dialogó con Marcelo Amiel, propietario de una estación de servicio en la zona Capital, quien admitió que hay demoras en la provisión del insumo.

“El problema no es de ahora, es de aproximadamente cuatro años. No estamos recibiendo combustible de nuestra terminal de origen, que es la terminal de Barranquera”, declaró Amiel a este medio.

Asimismo, agregó: “estamos recibiendo de la terminal de San Lorenzo en el caso de YPF, para la zona nuestra, con lo que todo el circuito logístico se demora entre 36 y 48 horas, más la vuelta de los camiones, entonces todo se complejiza. Recibimos de más de 1000 kilómetros de distancia”, explicó.

Además, el empresario señaló que existe una alta demanda desde la apertura de los pasos binacionales. “En este momento está todo saturado, se pasaron todos los límites admisibles, esta demanda que tenemos ahora no existía. Desde que volvió la actividad el transporte nacional e internacional está explotado”, declaró Amiel.

Y agregó: “a los brasileros y paraguayos les conviene pasar por nuestra ruta, porque el precio del combustible para ellos es regalado”.

Ante la consulta del motivo por el que podría faltar combustible explicó: “no hay que ser científico, tenés pisado el precio por nueve meses, tuvimos dos aperturas de paritarias, eso lo está absorbiendo el estacionero no está interviniendo el Estado. Esto, con una inflación del 50 por ciento, no digo que tiene que subir un 50 por ciento, pero los precios se tienen que acomodar, porque es insostenible, sino no vamos a tener ni para nosotros. Si llegan a hacer la apertura, como piensan que se va a hacer de la frontera, no solamente va a faltar combustible, sino que va a faltar un montón de otras cosas”.

Además, Amiel contó que tuvieron que racionalizar los insumos para los residentes de la zona.

Por último, con respecto a la situación mencionada declaró: “esto no puede durar mucho, tiene que buscarse una alternativa. Algunas estaciones pueden empezar a reducir personal, costos porque no se puede sostener. Esta historia lo conozco, soporté dos ITC, es una situación muy difícil para nosotros y los chicos de la playa”, manifestó el comerciante.