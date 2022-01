Comedor deja de hacer leche para niños por falta de insumos y acusan a Dammer de “no cumplir ninguna de sus promesas”

POSADAS. Según Claudia Benítez, la encargada del comedor “La Esperanza”, en el periodo de vacaciones están sufriendo “problemas con el abastecimiento del azúcar para la leche de los chicos”, por lo que no están pudiendo abastecer a los niños que acuden al lugar, en un momento del año que es crítico, porque al no ir a la escuela, los infantes de familias vulnerables, no tienen garantizado ese alimento rico en calcio y otros nutrientes.

En diálogo con MisionesCuatro, Benítez sostuvo que hacen “mucho sacrificio para cocinar todos los días”, pero actualmente, hay “6 órdenes de azúcar semanal” que no se entregaron. “Fuimos al depósito y todos están de vacaciones”, se quejó la encargada del comedor ubicado en la Avenida Martín Fierro y Las Heras.

Cuestionamientos a Dammer

“La ministra (de Desarrollo Social, Benilda Dammer) en diciembre bajó al comedor. Hizo muchas promesas pero con cumplió ninguna”, bramó Benítez, para quien, “la principal promesa” que habría hecho la funcionaria, estaba relacionada con modernizar la cocina a leña.

“Con el calor que hace en estos días, es impresionante”, expresó Benítez, insistiendo en que Dammer les prometió conseguirles gas y cocina, para que ya no necesiten leña para cocinar. “A esta altura del siglo 21 nosotros seguimos cocinando con leña, por falta de insumos”, sentenció.

Según Benítez, actualmente en el comedor “La Esperanza”, “estamos en alerta porque hay muchos contagiados (de coronavirus). En el peor momento de la pandemia seguimos cocinando a puerta cerrada. Se sacaba los tuppers afuera y la gente llevaba. Nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de cocinar y por una cuestión de que no hay azúcar los chicos no están tomando la leche”, cuestionó la mujer, insistiendo en que los niños “no van a la escuela” por las vacaciones y “nosotros no podemos darle”. “Estuvimos comprando azúcar un tiempo pero nuestro presupuesto no nos (alcanza)”, cerró.

El presupuesto que maneja la ministra Dammer

Cabe destacar que Dammer cuenta con un Presupuesto de 3.450.455.000 pesos en 2022, que representó un incremento del 55,86 por ciento respecto del presupuesto del 2021.

Durante su exposición ante la Cámara de Representantes, al defender el proyecto de Presupuesto para su cartera, Dammer dijo que al momento –septiembre del 2021- “se reforzaron las cocinas centralizadas, se atienden 249 organizaciones no gubernamentales por mes, con la entrega de 22.900 módulos alimentarios, 29 mil kilos de leche y 25 mil kilos de azúcar”.

Supuestamente, cerca del 70% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se destina a alimentos para los sectores socialmentes desfavorecidos de la provincia.