Comerciantes ansían la reapertura del Tancredo Neves, pero piden soluciones de fondo a las asimetrías fronterizas

PUERTO IGUAZU. La inminente reapertura del paso fronterizo en Iguazú, generó mucha expectativas en los comerciantes locales, que aseguran que están preparados con protocolos y niveles de inmunización contra el coronavirus, para recibir turistas de Brasil e internacionales a través del puente Tancredo Neves. Sin embargo, el titular de la Cámara de Comercio de la ciudad, Joaquín Barreto, admitió que una reapertura de fronteras, va a perjudicar a algunas ciudades misioneras, por lo que consideró que la solución definitiva sigue siendo dotar a la provincia de instrumentos para atenuar las asimetrías comerciales, como la reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pymes o la implementación de la Zona Aduanera Especial.

“A diferencia de Posadas, Iguazú no tiene industria. Y hay muy pocos empleados públicos que puedan tener un sueldo que provenga del Estado. La mayoría somos privados dedicados al turismo o al comercio. Y este cierre de fronteras en marzo del 2020, nos perjudicó mucho”, señaló Barreto, en contacto con MisionesCuatro este viernes.

En esta línea, Barreto insistió en que “muchos comercios y emprendimientos turísticos quedaron en el camino. Después de un año y casi 7 meses (de cierre de fronteras), los que quedamos (en actividad) necesitamos de la apertura de este corredor turístico”, graficó el empresario.

“Vivimos de eso. De lo que genera en la economía diaria de Iguazú, que vengan turistas y gasten en supermercados, en vinotecas, en gastronomía y en hoteles. Eso nos permite tener plata. Que haya circulación de dinero, que el comerciante y empleado (dispongan) de dinero. Y gasten en los comercios de barrio y así, hacemos girar la rueda económica de la ciudad”, describió Barreto, dando cuenta de la altísima dependencia del turismo en Iguazú.

Según Barreto están preparados para recibir turistas internacionales y esperan muchos compradores de Brasil

Consultado al respecto, Barreto consideró que “tuvimos varias etapas de preparación” para la reapertura de fronteras. Pero “hace un mes cuando el gobernador empezó la gestión, entendimos que era el momento. Ya estamos bastante preparados en protocolos y desde el punto de vista de inmunización sanitaria”, subrayó Barreto, sobre los porcentajes de personas vacunadas contra el coronavirus (Covid-19) en la comuna.

Según Barreto, a los emprendedores de Iguazú, “nos favoreció la apertura del turismo nacional, allá por julio”. Porque esto permitió que vayan afinando los protocolos sanitarios. “Debemos ser responsables para que este mommento perdure”, insistió.

De acuerdo con el empresario, con el turismo nacional no se alcanza a cubrir todas las ofertas turísticas existentes en la ciudad. De ahí la necesidad de la apertura, y de llegada de turistas del exterior.

Además, por la megadevaluación informal del peso, en Iguazú esperan un aluvión de compradores de Brasil. “Por como está nuestro peso (en la cotización con respecto al Real) se espera que venga mucha gente de Foz y ciudades cercanas a consumir en Iguazú”, contó.

“Hablo bastante con las Cámaras de Comercio Foz y de Ciudad del Este. Somos una región comercial. (En esas ciudades) están preparados y con expectativas (por la reapertura)”, reveló Barreto.

Apoyarán el pedido de apertura de fronteras en Bernardo de Irigoyen

Por otra parte, Barreto dijo que está en contacto con representantes de Cámaras de comercio de otras ciudades del país, y consideró: “A la mayoría de las ciudades fronterizas, les pasa lo mismo. Piden que se habilite (la apertura de fronteras) para que comience el comercio fronterizo”, sostuvo Barreto, y anticipó que van a acompañar el reclamo de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, para que se reabra el paso fronterizo con la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.

Sobre el final del contacto, Barreto admitió que así como Iguazú se verá beneficiada con la reapertura, otras ciudades, se van a perjudicar. En este sentido, el titular de la Cámara de Iguazú dijo haber participado de una reunión de la CEM (Confederación Económica de Misiones), este jueves, con representantes de las cámaras de toda la provincia.

“Iguazú necesita la apertura pero hay muchas ciudades a las que no les conviene. La conclusión es que tenemos que seguir reclamando, la reglamentación del articulo 10 (de la Ley Pymes). O que el gobierno termine implementar el regimen especial aduanero (la Zona Aduanera Especial, vetada por el presidente Alberto Fernández)”, enfatizó. “Esas sí son soluciones definitivas. Porque hoy nos favorece que venga la gente de Brasil (por el tipo de cambio favorable a Argentina). Pero esto es una rueda. Capaz que en unos años no nos favorece. Necesitamos una solución de fondo y no sólo para Iguazú sino todo Misiones”, sentenció Barreto.