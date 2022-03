Con Agua de las Misiones “hay una política de hacer negocios con algo que es de todos”

POSADAS. Para el ambientalista Eduardo Luján, la problemática del agua se está complejizando debido a los procesos de desertificación causados por el desmonte y el Cambio Climático y en ese contexto, cuestionó los negocios que está haciendo el gobierno provincial con la empresa Aguas Misioneras SE (Sociedad del Estado), que incluso podría estar dañando al Acuífero Guaraní, la reserva que tiene una superficie aproximada de 1.194.000 km² bajo parte de los territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

“La problemática del agua es muy grave y se viene complejizando cada vez más por los procesos de desertificación a consecuencia del desmonte y de la merma de calidad del agua a causa de la contaminación que estamos generando”, denunció Luján, días atrás en una entrevista con MisionesCuatro.

En cuanto a las actividades de explotación comercial del Acuífero Guaraní, la que se considera la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo, Luján explicó: “Hay todo un debate respecto de la explotación del Acuífero Guaraní. Se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Porque, desde el inicio de la explotación del Acuífero, nunca se hicieron suficientes estudios como para saber qué impacto podemos hacerle”, sostuvo.

“¿Dónde estaba Agua de las Misiones cuando faltaba agua?”

Para Luján, “indudablemente hay una falta de control” de la explotación del Acuífero. Pero, además, “en el caso particular de Agua de las Misiones hay una política de hacer negocios con algo que es de todos”, denunció Luján.

“Hay sectores que no tienen acceso al agua y nosotros estamos creando empresas para exportar agua del Acuífero”, fustigó el ambientalista. “Esa es otra discusión”, más allá de que “en lo ambiental no estamos seguros de que no le estemos haciendo un grave daño (al Acuífero)”, añadió Luján.

Y machacando sobre las políticas comerciales de Agua de las Misiones, Luján apuntó a la escasa visibilidad de las donaciones para asistir a los bomberos durante los incendios rurales y forestales que destruyeron cientos de miles de hectáreas en Corrientes y Misiones. Eso si es que hubo donaciones Aguas de las Misiones.

“Era llamativo ver fotos con donaciones de la gente para los bomberos en esta desgracia que vivimos con los incendios. Pero no veías jamás botellas de Agua de las Misiones. Veías botellas de agua extraída por empresas multinacionales. ¿Dónde estaba Agua de las Misiones cuando faltaba agua?”, lanzó el ambientalista.