“Con el mate no se metan”: la respuesta de los misioneros al médico pampeano

MISIONES Y LA PAMPA. Las declaraciones del Director del Hospital “Heraclio Luna”, en el pueblo pampeano de Macachín, generó una catarata de mensajes de indignación entre los misioneros.

“Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de llegar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios”, dijo este martes el médico Maximiliano Bauer tras un pico de casos en La Pampa.

“Con el mate no se metan”, expresaron muchos de los lectores de Misiones Cuatro en las redes sociales. Es que se trata de uno de los hábitos preferidos en nuestra provincia y también la principal actividad productiva.

“Me pueden sacar todo, pero la yerba no me toquen, porque habrá problemas. Sin mate no vivo”, dijo otra lectora.

El aislamiento fortaleció el vínculo de los amantes de esta tradicional infusión con la yerba mate. De acuerdo a datos del Inym, el consumo de yerba mate se potenció durante la cuarentena. Pero, ¿cómo hacerlo de forma segura en tiempos de coronavirus?

Limpiar el paquete de yerba rociándolo con alcohol al 70% (diluyendo con un 30% de agua) o lavandina diluida. Si es de un material que no se puede mojar, nos lavamos las manos antes de abrirlo y volcamos la yerba en un recipiente previamente desinfectado, y tratando de no contaminar el producto.

Siempre lavá el mate y la bombilla con agua y detergente.

Raspá los residuos sólidos que pudiesen existir hasta que se diluyan con el agua.

Enjuagá con agua potable (nunca reutilices el agua usada).

Desinfectá sumergiendo en agua caliente (80° C) por un minuto o con lavandina (una cucharada sopera por cada cinco litros de agua) durante cinco minutos.

Secá al aire​. No utilices trapos que pudieran estar contaminados.

Beneficios

Es importante saber que la yerba contiene vitaminas del grupo B, esenciales para las funciones corporales como la producción de energía y de células rojas de la sangre.

Además, contiene potasio, un mineral necesario para el correcto funcionamiento del corazón y Magnesio que ayuda al cuerpo a incorporar proteínas.

Promueve la actividad mental, aumentando los niveles de energía y concentración gracias a las Xantinas.

Por su alto contenido de polifenoles es un poderoso antioxidante, digestivo y brinda una sensación de bienestar general.

Cambiar el hábito de compartir el mate es un desafío para los fanáticos de la infusión. Cada uno con su mate en tiempos de coronavirus es una medida necesaria que debemos adoptar para poder seguir disfrutándolo.