Condenan persecución e intimidación a docentes de San Vicente

Asamblea realizada este lunes en San Vicente

SAN VICENTE. En el marco de la cuarentena y el aislamiento social por el nuevo coronavirus, esta semana se conoció de una grave denuncia contra personal de Gendarmería Nacional, por supuesta intimidación y persecución a trabajadores de la educación.

“La Mesa Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha repudia la persecusión llevada adelante por el gobierno de Misiones, a través de Gendarmería Nacional, contra los/as compañeros/as docentes de San Vicente (Sergio y Carlos Vallejos y Marcela y Nora Gómez). Al llegar a su casa, el compañero Rubén Vallejos se encontró con un móvil de gendarmería y un oficial esperándolo en la puerta. El oficial lo interpeló con la excusa de ‘corroborar’ sus datos personales, móvil, domicilio y hasta las personas que frecuenta”, denunciaron desde la Mesa citada, a través de un comunicado de prensa.

“Ante la pregunta del compañero, el oficial mostró un oficio al cual el compañero apenas pudo tomarle una fotografía. Claramente el objetivo no era otro que el de intimidar al compañero públicamente. Esto no es algo nuevo, en marzo, en el marco de las asambleas realizadas en San Vicente y Alem personal de GNA también se hizo presente para recabar información personal de las/os docentes presentes”, plantearon los docentes en lucha.

Tampoco se cumplió con el protocolo Covid-19

“Como si todo esto no fuese lo suficientemente grave, el personal que se presentó (este jueves) en la vivienda de Vallejos no contaba con el equipo de protección personal (no tenía barbijo) y no respetó el distanciamiento físico correspondiente, exponiendo la salud del compañero y su familia”, acotaron.

“Nos solidarizamos con los compañeros amedrentados y repudiamos enérgicamente este apriete contra las/los trabajadores en lucha. No permitiremos que criminalicen nuestra lucha por mejores condiciones salariales, de trabajo y salud para el conjunto de trabajadoras/es de la educación. No solamente estamos luchando por nuestros derechos sino también por el derecho a una educación de calidad para las hijas e hijos de los trabajadores. Pese a los aprietes del gobierno continuaremos firmes en las calles y rutas. Llamamos a organizaciones de trabajadores a solidarizarse con las/los compañeras/os: la lucha no es un crimen”, sentenciaron desde la Mesa Provincial.

“Hacemos responsable al gobierno provincial por cualquier perjuicio físico o moral que sufran los compañeros producto de este apriete”, cierra el comunicado con las firmas del MPL, UDNAM, UTEM-CTA.A, ATE Docentes, Tribuna Docente, CND Conti-Santoro, Docentes Autoconvocados y el Movimiento Marea Blanca.