Confirman que la pobreza afecta a 141 mil personas en Posadas

Bº Sol de Misiones

POSADAS. La pobreza y la indigencia siguen castigando a grandes sectores de la población en la capital de Misiones, pese a que según los datos del INDEC, hubo un descenso al comparar el segundo semestre del 2019 con el primero del 2020. “Tuvimos un descenso de la pobreza en hogares y personas”, comentó la titular del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos), Silvana Labat, quien, no obstante, advirtió que “esta información tiene que ver con el método” de medición del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que se centra únicamente en los ingresos.

No obstante, Labat confirmó los datos brindados por el Indec sobre la pobreza e indigencia en Posadas: “Según el método INDEC, la pobreza alcanza al 27% de los hogares (27,1% – 32.337 viviendas) y al 38% de las personas (38,1% – 141.233 ciudadanos)”. Según el instituto nacional, en el primer semestre del 2020, la pobreza e indigencia bajaron respecto del segundo semestre del 2019.

De acuerdo con el informe difundido a fines de Septiembre, la pobreza en el segundo semestre del año pasado alcanzó al 30,9% de los hogares y del 41,3% de las personas. Esto da una reducción del 3,8% en los hogares y del 3% en las personas.

En tanto, en la medición de la indigencia, también hubo una disminución en el primer semestre del 2020. Según el informe, la indigencia afectaba al 5,3% de los hogares y el 8,6% de las personas de Posadas en el segundo semestre del 2019. En cambio, en los primeros seis meses de este año, esos datos bajaron al 3,9% y 5,1% respectivamente. Sin embargo, esto significa que, en el primer semestre del año, según el INDEC, 4.644 hogares y 19.011 personas, no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias en Posadas.

El problema de las mediciones por ingresos

Al respecto de este flagelo social, Labat incluso admitió que podría haber un subregistro, si la pobreza sólo se mide en función de los ingresos.

“Nosotros (por el IPEC) medimos pobreza estructural y multicausal, no sólo los ingresos, si las familias están en asentamiento irregular, si tiene letrinas, o si hay hacinamiento. Por la sumatoria de planes sociales te da un monto que te alcanza para cubrir lo básico y no son pobres. No digo que hay un subregistro. Tiene que ver con el método (de medición)”, comentó Labat sobre la inclusión de personas que alcanzan a cubrir “lo básico” dentro de la categoría “no pobres”, pese a que estén en situaciones de hacinamiento, falta de agua y cloacas, entre otras.

Sobre el final de la entrevista, Labat admitió también que “ha subido mucho el desempleo. Estamos en el 8,2% y son 13 mil personas desempleadas (en Posadas). Pero estamos hablando del segundo trimestre del año, cuando oferta y demanda de trabajo se paralizó”, argumentó Labat, en defensa de la gestión del gobierno provincial.