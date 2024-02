Confirman que Misiones es una de las provincias sin casos de encefalomielitis equina

Algunos de los controles realizados en Posadas

Misiones, es una de las provincias que no registra casos de encefalomielitis equina. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Veterinarios de Misiones, Pablo Castillo, en una entrevista al programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7.

“En Misiones, la situación está tranquila hemos sido una de las pocas provincias que no hemos tenido brotes, si bien hubo algunas muestras sospechosas que se enviaron a diagnóstico, pero por suerte no tuvimos encefalomielitis en nuestra provincia. No así Corrientes, donde, sobre todo la parte más hacia el sur, bueno, se dieron los primeros casos y tuvieron muchos brotes también”, declaró Castillo.

Respecto a las posibles causas del brote explicó: “se estima que después de dos o tres años de sequía tan pronunciada en primavera-verano, ese aumento de la lluvia y el anegamiento se dio a la multiplicación del vector que sería el mosquito y diseminó el virus, que seguramente ingresó a partir de alguna ave silvestre migratoria. Ese siempre es el mecanismo de cómo se da la enfermedad, la epidemiología, decimos nosotros”, precisó.

“Si bien se conocen los distintos tipos de mosquitos que funcionan como transmisores, lo que no se detectó cuáles fueron las especies de aves que introdujeron el virus”, reveló Castillo.