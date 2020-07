Conflicto en Ingenio de San Javier: pasaron a un cuarto intermedio

SAN JAVIER. “No tienen una prueba real de las acusaciones contra el empleado despedido”, aseguró el secretario gremial del sindicato azucarero, Ángel Chagas, en referencia al trabajador que fue despedido y se encadenó frente a la fábrica de la mencionada ciudad. Ahora pasaron a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 7 de la mañana, momento en que volverán a acompañar la protesta del trabajador cesanteado.

“Estamos sin charlas. Uno de los problemas es que al señor Lovato se le venció el contrato. Hicieron un contrato de tres meses a todo el personal del ingenio. Pero nosotros tenemos un preacuerdo (con la patronal) porque todos los empleados azucareros de Misiones, están valuados por la Nación. Tenemos un convenio nacional”, confió Chagas, sin entrar en detalles sobre el tipo de contratación precaria a la que están sujetos el empleado despedido y sus compañeros del Ingenio de San Javier.

Sebastián Lovato se encadenó frente al Ingenio Azucarero de San Javier

“Firmamos un acuerdo por 2 años (para todo el personal temporario). El ingenio tiene 260 empleados temporarios, más los de planta permanente. Todos están bajo el convenio (nacional). Firmaron por un año, pero el acuerdo es por dos años”, insistió Chagas, sobre el incumplimiento del acuerdo para renovar contratos a temporarios por ese espacio de tiempo. “Ahora pasamos a un cuarto intermedio y a las 7 de la mañana estamos presentes (frente al Ingenio)”, anticipó.

Respecto de las acusaciones contra el trabajador, de supuestas prácticas sexuales en el lugar de trabajo (masturbación), Chagas remarcó: “Hay dichos, pero causa firme, no hay. No pueden probar absolutamente nada de lo que lo acusan. No es comprobable lo que denuncian”, sentenció.