Coronavirus: 5 muertos y 178 nuevos contagios este sábado

POSADAS. La segunda ola del coronavirus (Covid-19) no da tregua en el país y Misiones no es la excepción, donde este sábado se confirmaron 178 contagios y 5 fallecimientos en las últimas 24 horas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública, organismo muy cuestionado por el manejo de los números epidemiológicos que viene realizando, donde no se esclarece la forma en la que realizan las mediciones.

Según el parte oficial difundido este sábado, de los nuevos casos reportados, 12 están con nexo epidemiológico desconocido y en estudio. La mayor parte de los casos se dieron en Posadas (34), Eldorado (19) y Oberá (18), tres comunas que vienen con contagios de doble dígito desde hace semanas.

En cuanto a los fallecidos por coronavirus (Covid-19), el MSP informó escuetamente que cuatro eran pacientes con comorbilidades de Campo Ramón, Oberá, Campo Grande y Gobernador Roca. En tanto, uno de los pacientes fallecidos no padecía comorbilidades y era de Wanda. Como es usual en estos partes, el MSP no informó las edades o demás datos de las víctimas.

Desde el inicio de la pandemia, oficialmente suman 383 los fallecidos de la infección viral.

De acuerdo con el ministerio, hay 1.573 pacientes cursando la enfermedad (casos activos), de los cuales 115 están internados.

Por otra parte, 165 pacientes recibieron el alta en las últimas horas y suman 19.575 los recuperados de Covid-19 en Misiones.

Asimismo, 7.118 personas están aisladas preventivamente, con la salvedad siguiente: por cada caso activo, el MSP no releva datos de cohabitantes, es decir, personas que deberían estar aisladas por ser contactos estrechos.