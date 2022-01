Coronavirus: ¿Qué debemos hacer si somos contacto estrecho de un positivo?

En ese sentido, se precisó que si la persona (menor de 60 años) tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo. “Debe aislarse y avisar a las personas con las que tuvo contacto, desde 48 horas previas al inicio de los síntomas, que también deben aislarse. En caso de presentar dificultad respiratoria o los síntomas empeoran, deben consultar rápidamente al médico”, explicó el ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón.

En el caso de ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID 19 y no presenta síntomas (asintomático), si son menores de 60 años con esquema de vacunación completa (menos de 5 meses de completar el esquema o aplicada la dosis de refuerzo), “debe aislarse 5 días y luego los 5 días restantes puede salir manteniendo cuidados como uso adecuado de barbijo, no concurrir a eventos masivos o sociales. En este tipo de casos no está indicado el testeo”, agregó.

Para el caso de aquellas personas menores de 60 años asintomáticas sin vacunas o esquema incompleto, el aislamiento “es de 10 días y en este tipo de casos no está indicado el testeo”.

Desde Salud Pública señalaron además que es importante que se tenga en cuenta las medidas de aislamiento y con ello no solo se evitará aglomeraciones en los centros de testeos, sino que se reducirá la trasmisión del virus.

Alarcón aclaró que en el caso de las personas mayores de 60 años este recomendado hisopar.