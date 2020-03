Covid-19: advierten sobre despidos por el prolongado parate económico

POSADAS. Una visión crítica respecto de las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández y el de Oscar Herrera Ahuad, se conoció de parte del economista Raúl Karaben. En diálogo con MisionesCuatro, el especialista recalcó que el parate económico por la cuarentena contra el Coronavirus 2, tendrán efectos muy negativos sobre la economía local. Y no habrá una recuperación inmediata, una vez concluido el periodo de cierre de fronteras, aislamiento y cuarentenas obligatorias.

Alejándose de la postura del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien opinó que hay una maniobra contra la derecha a nivel mundial y que se magnifica el riesgo de la Pandemia del Covid-19, Karaben puntualizó que en esta postura estaba el primer ministro inglés, Boris Jonhson y ahora “está dando marcha atrás y está atendiendo” la situación. “Brasil es muy cálido y el virus muere rápido en el calor. Nadie puede decir que no pasa nada”, insistió el economista.

No obstante, el economista puso el énfasis en las consecuencias económicas de las medidas de cierres de fronteras y el parate dispuesto por el gobierno nacional y el provincial. “Dicen paremos todo, pero aclaremos que mucha gente va a quedar en la calle. Se habla de muchas aerolíneas que van a quebrar para Mayo. ¿Qué va a pasar con las empresas de turismo y los hoteles? La gente no va más a los restaurants y la gente vive al día en este tipo de trabajo”, analizó.

El problema de la recesión

“Rusia no tiene problemas con el Coronavirus. China y Corea han controlado el virus. Hay que ser mucho más inteligente sobre cómo se planifica la cuestión sanitaria y la económica. (La ciudad de) Wuhan el epicentro de la pandemia, ya está trabajando de nuevo. Acá estamos en las antípodas de todo esto. Esto recién empieza, estamos por entrar en el Otoño. Este virus se propaga en el frío”, alertó el economista, insistiendo en que la actividad no se va a retomar con facilidad después de 15 días de parate económico (por la Emergencia Sanitaria declarada por Nación).

En esta línea, Karaben consideró errónea y extemporánea la medida de paralizar las actividades económicas durante 15 días, para evitar la circulación viral en el país. “Se va a levantar todo y va ser peor que si no se hubiera hecho nada. Me parece un error desde el punto de vista operativo. Proporcionalmente, Uruguay tiene muchos más casos que nosotros. Plantear que en 15 días se vuelve a la normalidad, es una mentira. Esto recién empieza”, subrayó.

De acuerdo con Karaben, no se pensó cómo hacer operativa esta medida, porque si todas las personas son licenciadas y no trabajan, “quién produce y quién recauda”. “En el primer mes, se puede aguantar, pero y en el segundo mes. Hay que pensar que van a ser varios meses. En China empezó el problema en Diciembre y estamos en Marzo. Aparte, cuánta gente volvió del exterior y no respetó la cuarentena. No respetan nada. Acá (en Misiones), gracias a Dios, no hay casos”, sostuvo el economista, preocupado por el agravamiento de la recesión a raíz de las medidas para frenar el Coronavirus en el país.

Todos los sectores se van a ver afectados

Sobre el final, Karaben insistió en que la crisis va a afectar a todos los sectores económicos, no sólo a los vinculados con el turismo. En esta línea, Karaben consideró insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar a empresarios, como el no pago de las contribuciones patronales “para los sectores afectados. Pero los aportes hay que seguir pagándolos. Todos los sectores van a ser afectados, y cómo cortar la línea entre los afectados y los no afectados. Con qué vamos a pagar sueldos y obligaciones”, recalcó.

“Hay feria (judicial) hasta el 31 de Marzo, pero sigue habiendo vencimientos. Si a duras penas vas a pagar sueldos, nadie va a pagar la AFIP. El monotributista va a tener que pagar igual, aunque no esté cobrando por sus servicios. Las medidas son insuficientes y hasta incongruentes”, fustigó Karaben, al tiempo que llamó la atención sobre la emisión monetaria con la que el gobierno plantea sostener el aumento excepcional de las AUH (Asignación Universal por Hijo) y jubilaciones.

“Va a haber más inflación. El panorama es complicado, tenés demasiados frentes abiertos”, sostuvo el economista y agregó: “En el turismo, vamos a sentirlo ahora, en Semana Santa”. “El parate es demasiado grande y el gobierno lo sabe”, finalizó.

