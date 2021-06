Imagen ilustrativa

POSADAS. A diez días del cierre de Junio, se filtró un informe de la Dirección de Epidemiología de la provincia, en el que dan cuenta de que el 23,84% de los 89 fallecidos que se registraron en lo que va del mes, habían recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19). Y tres personas, es decir el 3,37%, habían recibido la segunda dosis. Es decir, tenían inmunización completa dentro del esquema de vacunación.

Cabe destacar que ninguna vacuna es 100% efectiva para prevenir la infección y la hospitalización por coronavirus. En especial, en el marco de la segunda ola y la circulación de nuevas cepas, que son más infectivas y más agresivas, que la cepa original.

Según especialistas de todo el país, las comorbilidades o enfermedades de base, pueden complicar el cuadro de coronavirus. Inclusive, para las personas inmunizadas. En Misiones, según el informe que se filtró, las personas que murieron pese a tener inmunización completa, padecían enfermedades preexistentes. Y en casi todos los casos había obesidad, diabetes e hipertensión.

Así es que, en Corrientes, se dan guarismos similares respecto de los fallecimientos por Covid-19. En la vecina provincia, el 24% de los fallecidos habían recibido la primera dosis de la vacuna y el 7%, ambas dosis.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que no existe mejor herramienta que la vacunación. No obstante, la inmunización no es garantía absoluta de evitar hospitalizaciones o fallecimientos. Así pues, recomiendan mantener los esfuerzos para prevenir contagios. Aún en las personas ya vacunadas.

Cabe subrayar que la efectividad de la inmunización contra las nuevas cepas de coronavirus, aumenta dramáticamente con las dos dosis aplicadas. Pero en Misiones, la campaña de vacunación avanza lentamente. No sólo por la falta de vacunas, sino por problemas propios de la gestión de las mismas.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, la provincia recibió 562.850 dosis, de las cuales aplicó apenas 404.078 (71% de las vacunas recibidas). Y de las vacunas aplicadas, 81.902 misionero recibieron las dos dosis. Es decir, a la fecha, apenas el 0,06% de la población recibió la inmunización completa.

A esto hay que sumar el problema de la escasez de segundas dosis, en particular de la vacuna Sputnik V.

En este contexto, con una cifra récord de fallecidos en un mes en Junio –a 10 días del cierre del mes, ya se superó la máxima cifra de muertes por Covid-19, que fue en Marzo– y con la circulación de las cepas de Manaos y Reino Unido, el gobierno provincial mantiene la política de no brindar conferencias de prensa sobre la crisis sanitaria y epidemiológica.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública saben que las nuevas cepas están circulando en la provincia. Así, por ejemplo, de Mayo a Junio el 49% de los fallecidos por coronavirus, eran menores de 60 años. Esto surge de información oficial que el gobierno evita difundir por canales oficiales.

A la fecha, la Dirección de Epidemiología no brindó una conferencia para informar de estos hallazgos respecto a la vacunación y la mortalidad por Covid-19.