POSADAS. Misiones quedó muy cerca de alcanzar el centenar de fallecimientos por coronavirus (Covid-19) en lo que va de Julio y podría superar los 600 fallecimientos por la enfermedad, desde que se inició la pandemia. Con las cuatro víctimas reportadas este miércoles por el Ministerio de Salud Pública, la provincia acumula 95 decesos en los 21 días del mes de Julio y 594 decesos desde que se consumara la primer víctima de la enfermedad.

En tanto, el MSP informó también que detectaron 179 nuevos casos, con lo que el total de infectados suma 29.714 desde el inicio de la pandemia en la provincia. Y respecto de los contagios de Julio, el número es alarmante. La provincia acumuló 3.694 casos en 21 días. A un promedio de 175,9 nuevos casos diarios.

Pero este dato podría ser mucho más alto, si se realizaran más testeos. Al respecto cabe recordar que el ministerio no informa sobre la cantidad de testeos que realizan. Así, no se puede saber si la cantidad de hisopados es significativa o no. Y no se puede cuantificar el índice de positividad de los testeos. Es decir, el porcentaje de hisopados que da positivo actualmente en la provincia.

En cuanto a los fallecidos de las últimas 24 horas, fueron pacientes con comorbilidades. Eran de Posadas (dos víctimas), Eldorado y Puerto Iguazú.

Respecto de los nuevos casos reportados, 14 están sin nexo epidemiológico determinado.

Actualmente, hay 1.664 pacientes cursando la enfermedad. De ellos, 154 están internados.

Por otra parte, 141 pacientes recibieron el alta y Misiones acumula 27.456 recuperados de Covid-19

Asimismo, 8.768 personas están aisladas en forma preventiva.