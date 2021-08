Covid: Alarcón pide a los misioneros que se vacunen, pero sigue en silencio sobre los miles que esperan las 2ª dosis de Sputnik

POSADAS. Según el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, se está avanzando “exitosamente” con la vacunación contra el coronavirus (Covid-19) en Misiones, donde ya se recibieron 1.048.100 dosis de inmunizantes, pero el 38%, es decir 394.762 dosis, aún no se aplicaron. Y en el contexto de la confirmación de la circulación comunitaria de la cepa Delta del SARS-CoV-2, el ministro pidió públicamente a los misioneros que no se han vacunado, que acudan a recibir las inmunizaciones. Sin embargo, Alarcón sigue sin informar qué cantidad de misioneros recibieron las primeras dosis de vacunas Sputnik V (fabricadas con el Adenovirus 26) y no pueden recibir las segundas dosis (las del Adenovirus 5), porque estas escasean o no llegan al país y a la provincia.

“Hablamos muchísimo de que los misioneros que no se han vacunado, que vayan a vacunarse. Tenemos las vacunas, están los vacunatorios, están todos los lugares dispuestos. Y los operativos en la Costanera (de Posadas) y los centros comerciales, para poder hacerse la vacuna”, recalcó el ministro, quien evita puntillosamente hablar sobre la cantidad de misioneros que aún no accedieron a las segundas dosis de Sputnik V.

La explicación de Alarcón sobre los que no se inmunizaron en Misiones

Consultado sobre si habría una reticencia a vacunarse, por parte de un sector de la población misionera, Alarcón opinó que lo que ocurre, es que algunos lugares son de difícil accesibilidad y la población rural, está a decenas de kilómetros de los centros de vacunación. “Creemos que el acceso no es igual para todos. Algunos viven a 80 km del centro de vacunación, estamos buscando todas las estrategias”, sostuvo el ministro, poniendo como ejemplo las zonas rurales de San Antonio, Andresito, Pozo Azul, Paraje Mondorí, “donde la chacra está a 40 – 50 km del centro urbano y hay que entrar en esos lugares”.

“Los jóvenes mayores de 18 se están vacunando. Pero buscamos estrategias como las entradas gratuitas al (cine) IMAX, o descuentos en algunos lugares comerciales y de esparcimiento. Queremos premiar al que se vacuna en lugar de castigar al que no se vacuna”, insistió el funcionario, sin referirse a quienes accedieron a las primeras dosis de Sputnik V, y ahora no pueden completar su esquema de inmunización por el faltante de las segundas dosis.

La diferencia con Corrientes en el reclamo de las segundas dosis de Sputnik V

En defensa de la campaña de vacunación, donde casi 400 mil dosis de vacunas están “reservadas” para completar esquemas, Alarcón aseveró que “estamos llegando al medio millón de vacunas con primeras dosis. Y a los 200 mil de segundas dosis. Estamos muy cerca de completar la vacunación en la población objetivo, mayores de 18”, enfatizó el ministro, admitiendo que apenas el 13% de la población tiene las dos dosis de inmunizantes contra el coronavirus. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, en Misiones, se aplicaron 162.734 segundas dosis y 490.604 primeras dosis.

Cabe recordar que, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés reclamó al gobierno nacional el envío urgente de las segundas dosis de Sputnik V (las fabricadas con el Adenovirus 5), y reveló que hay 130 mil correntinos que están necesitando esas vacunas. El gobierno de Misiones, en cambio, no reclama esto. Y mucho menos, informa oficialmente sobre la cantidad de misioneros que esperan las segundas dosis de Sputnik V.