Crimen de Taty Piñeiro: “La impunidad de los hijos del poder es brutal”, advierten

POSADAS. A 10 años del femicidio de Lieni “Taty” Piñeiro, las familias de la víctima y de Hernán Céspedes –el único imputado que apareció “suicidado” en un calabozo de la Comisaría V de Iguazú- salieron a marchar juntas exigiendo justicia “porque entienden que se trató de un entramado de encubrimiento a los Hijos del Poder”, señaló Florencia Aguirre, integrante del Movimiento de Mujeres, una de las organizaciones y partidos políticos que se movilizó este martes en Puerto Esperanza y en Posadas.

El crimen nunca quedó completamente esclarecido. Como tampoco el fallecimiento de Céspedes –por el que estuvieron procesados dos policías-. Y desde el inicio hubo sospechas de la participación en el crimen de Fabián Gruber –hijo del ex diputado y ex intendente de Puerto Esperanza Gilberto Gruber y sobrino del actual alcalde, Alfredo Gruber- y un grupo de “hijos del poder” local. Sin embargo, la justicia misionera no avanzó sobre esa pista. Todo ello en medio de denuncias de adulteramiento de la escena del crimen, manipulación del cadáver y amenazas a testigos en la mencionada ciudad.

Por sus características, el crimen fue vinculado al de María Soledad Morales. De hecho, la monja Marta Pelloni llegó a involucrarse activamente con el reclamo de justicia en Esperanza. Pero organizaciones sociales, feministas y partidos políticos también insisten en que el caso es emblemático de los femicidios impunes. Y en especial, de los femicidios en los que están involucrados Hijos del Poder, como ocurrió en el crimen de Marilyn Bárbaro.

“Estamos recordando un aniversario más, el caso de Taty fue emblemático porque tiene que ver con todo un encubrimiento por parte del Estado provincial. En el pueblo se sabe que está implicado el hijo de los Gruber, que siguen en el poder en Puerto Esperanza”, comentó Aguirre sobre las sospechas que recaen sobre Fabián Gruber, quien festejó su cumpleaños con una fiesta el 11 de julio del 2012, horas antes de la aparición del cuerpo de Lieni, degollada y con signos de violación.

“Desde un principio se sabía la implicación de los Hijos del Poder. Y hubo maniobras de encubrimiento por parte de la policía provincial”, describió Aguirre. Al tiempo que añadió que, en la investigación por entonces conducida por el ex juez de instrucción de Iguazú, Juan Pablo Fernández Rizzi “terminaron agarrando a lo que conocemos como un perejil, Céspedes, a quien lo suicidaron en la comisaría”.

“Hoy las dos familias, tanto las del chico Céspedes como la de Taty marchan juntas pidiendo justicia. Porque entienden que se trató de un entramado de encubrimiento a los Hijos del Poder”, añadió la activista, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, frente a Casa de Gobierno.

Para Aguirre, el caso de Taty Piñeiro “es emblemático porque se va repitiendo cada vez que hay implicados del poder. Por ejemplo, Marilyn Bárbaro (asesinada en Oberá en 2004) Y hubo otros casos históricos como el de María Soledad (Morales)”, expresó.

Taty Piñeiro, Lucía Maidana y Marilyn Bárbaro, tres víctimas de femicidios en casos que para muchos, siguen impunes

“La justicia está hecha totalmente a la medida del poder”

“Es importante que la población se movilice. Y siga atenta con estos casos, porque nos puede pasar a cualquiera. Esta gente que goza de poder, tiene la impunidad para asesinar. Y eso es gravísimo”, manifestó Aguirre. Y acotó al respecto: “La justicia está hecha totalmente a la medida del poder, para que no haya ningún tipo de justicia”.

En esta línea, respecto de la presunta impunidad con la que gozan en Misiones, personas ligadas al poder, Aguirre planteó: “Recordemos a Marcelo (el ‘Turco’) Rodríguez, (expresidente) del IFAI, fue en caso reciente y no hubo ningún allanamiento ni pedido de investigación de nada. No hay un solo fiscal que se haya hecho cargo (de oficio)”, bramó Aguirre sobre el escándalo por el presunto cobro de favores sexuales a cambio de contratos laborales que quedó al desnudo con la viralización de chats íntimos del renunciado ex titular del Instituto de Fomento del Agro y la Industria.

“Es el lugar en el que nos dejan a las mujeres trabajadoras, a las adolescentes y niñas pobres en la provincia. Estamos a merced de que ningún hijo del poder haga nada con nosotras. Porque la impunidad es brutal”, sentenció Aguirre. Y agregó que esto “se orquesta todo un procedimiento de encubrimiento para que no se haga justicia”.

“Hace 10 años estamos diciendo qué pasó con Taty Piñeiro”, remató la activista.