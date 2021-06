Crisis en Iguazú: un 30% de los hoteles está cerrado y las reservas no alcanzan para sostener el turismo

PUERTO IGUAZU. El sector del turismo en la provincia es el más golpeado por la cuarentena y la pandemia del coronavirus, a tal punto que el titular de la Cámara de Turismo de Iguazú, Jorge Bordin reveló a MisionesCuatro que actualmente, 3 de cada 10 hoteles en la ciudad de las Cataratas, el principal destino de la provincia, están cerrados y podrían reabrir o no, si se reactiva la actividad.

“Venimos hace más de 15 meses con esta crisis sin precedentes. Creo que ninguna empresa estaba preparada para sostener tanto tiempo esta situación. Las empresas chicas, las medianas y las grandes siempre están apostando a la reinversión en tecnología, servicios, equipamiento y capacitaciones. Es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Y costó mucho sostener la calidad del destino turístico”, describió Bordin, en diálogo con MisionesCuatro, este viernes.

De acuerdo con el dirigente “hoy estamos muy apretados. No tenemos un horizonte claro, no tenemos previsibilidad y no sabemos cuándo Iguazú va a poder abrir las puertas con todo. Hoy sostener una empresa abierta, es sinónimo de tener el destino abierto. No significa tener alguna rentabilidad. Es todo lo contrario”, aseguró Bordin.

Según el empresario, pese a que estamos “a días de que puedan empezar las vacaciones de invierno con índices de reservas muy por debajo del mínimo que se necesita para subsistir. La situación es muy complicada”, reveló Bordin, detallando que, en promedio general, la ocupación apenas llega al 15%. Y, al 18% en todas las categorías, “es un número tremendo para el sector”, dijo.

Consultado al respecto, para Bordin, “la cuestión sanitaria” y la falta de vacunación generalizada a nivel nacional, “es el principal motivo por el que la gente no viene a Iguazú. A nivel nacional, la gente no está 100% vacunada”, añadió.

Según Bordin, “empresas hoteleras cerraron sus puertas, algunas de forma temporal y otras, definitiva. Empezaron a malvender sus bienes para poder subsistir y cubrir cuentas. A nivel nacional se hizo un censo y no estamos lejos de esa realidad. En la cuestión hotelera y gastronómica, de cada 10 empleados, 3 dejaron de trabajar, 5 están suspendidos y el resto (2) sigue para mantener la empresa abierta. Es el 20% del personal, un número cruel pero es la realidad que se está viviendo”, subrayó.

Ante la consulta de este medio, Bordin dijo desconocer la cantidad exacta de hoteles que cerraron a causa de la crisis del Turismo en Iguazú. Sin embargo, sostuvo que el 30% de los hoteles “cerró sus puertas”, de los cuales, algunos están en condiciones de reabrir. “Y no sabemos si es en forma definitiva o temporaria”, agregó.