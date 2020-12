Cristina cuestionó a la Corte Suprema y atacó al sistema republicano

BUENOS AIRES. La vicepresidenta Cristina Kirchner difundió este miércoles otra carta pública con la que atacó directamente a la Corte Suprema de Justicia al acusarlos de encabezar “un lawfare para encarcelar opositores”. Y no descartó que el máximo tribunal comience a dictar fallos para hacer “fracasar” al gobierno del Frente de Todos.

Cristina Kirchner lo planteó con otro extenso escrito que difundió por su cuenta de Twitter y que publicó en su página personal. “A un año… balance” se tituló el texto que arrancó con un repaso sobre la actividad del Poder Legislativo y las gestiones para afrontar las dificultades económicas y sanitarias que instaló el coronavirus, según publicó Clarín. La ex mandataria opinó que el Poder Ejecutivo “sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”, recalcó.

Sin embargo, poco después de plasmar su mirada sobre los logros del Congreso –es decir, sus logros- y los de la Casa Rosada, la Vicepresidenta apuntó en forma virulenta contra el Poder Judicial. Justamente, el poder del Estado que la tiene jaqueada con sus causas aún abiertas por corrupción. Y, puntualmente apuntó sus dardos contra los integrantes de la Corte, a escasos días de que los ministros confirmaran la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

Virulento ataque contra la Corte

“A nadie debería extrañarle, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que, además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, planteó la ex mandataria. Y añadió: “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, denunció.

En un claro ataque al sistema republicano de tres poderes, con el Judicial como contralor del Legislativo y el Ejecutivo, la ex presidenta cuestionó lo hecho en 2020 por el Poder Judicial “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Dijo que la “actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”. Este tramo es importante porque llega en el contexto del fallo de la Corte en la causa Ciccone, ratificando los fallos en instancias previas contra Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

En este contexto, Cristina Kirchner también criticó la designación de Carlos Rosenkrantz como presidente del máximo tribunal de Justicia. “No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación”, se lamentó. Pero fue más allá al advertir que los integrantes de la Corte “deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país”. Este tramo, alude directamente a la situación de Boudou.

Contra perpetuidad de los cargos en el poder que controla al Ejecutivo

“Si ese Poder… Además de ser perpetuo… Además de no ir jamás a elecciones… Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo… Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno… Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”, manifestó.

Cabe recordar que esta es la segunda carta pública de Cristina Kirchner. La anterior, que dio a conocer a fines de octubre, incluyó referencias sobre la marcha de gobierno. Y la frase “funcionarios que no funcionan”, que anticipó el primer gran cambio en el gabinete de Alberto Fernández: la ministra María Eugenia Bielsa fue reemplazada por el kirchnerista Jorge Ferraresi.

El texto completo de la carta de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema, está disponible en el twit de la vicepresidenta.