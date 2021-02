¿Cuántas parejas se casan en Misiones este 14 de febrero?

POSADAS. Ante la consulta de cuántas parejas decidieron casarse este 14 de febrero, Virginia Soto respondió: “Son muy poquitos, 10 hasta ahora que presentaron la documentación y que están confirmados en toda la provincia, 7 en Posadas, uno en Puerto Leoni, uno en Cerro Azul y uno en Concepción de la Sierra, esos los turnos que tenemos para el día domingo”.

Por otra parte, la titular del Registro de las Personas en la Provincia dijo que esta fecha es muy elegida para casarse, aunque, en los últimos años las cifras de matrimonios fueron bajando. “El año pasado fue tremenda la cantidad de casamiento que tuvimos. En enero, hubo 314 casamientos comparados con 412-420 de enero de 2020 y 2019 comparado con 2020 fueron menos los casamientos. Con el tema de los protocolos muchas parejas decidieron no casarse y postergarla para tiempos mejores”, comentó Soto.

Por otra parte, dijo que los meses de diciembre, enero, vacaciones de invierno y primavera, son las épocas del año en donde más se registran matrimonio.