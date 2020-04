Cuarentena: Peluqueros y estilistas en situación “desesperante”

Relató cómo es el petitorio que hicieron a las autoridades y de la difícil situación por la que están pasando: “Adjuntamos un petitorio al gobierno junto con el protocolo que fue derivado al ministro de Salud, el cual nos dio unas revisiones necesarias, unos ajustes y nos comentaron que fue enviado a nación, nosotros estamos esperando. Pedimos al gobierno que nos dé una solución inmediata porque nuestros colegas ya no tienen alimentos, tampoco podemos pagar el alquiler, luz y agua y muchos alquilan la vivienda donde habitan. Somos independientes y tenemos familias enteras que viven y si no trabajamos, no tenemos como solventar los gastos”, expresó Agustina Franco.

Consultada sobre cómo son los días de cuarentena respondió: “muy difíciles, muchos no recibieron el bono de 10 mil pesos por alguna cuestión que desconozco. Usamos todos nuestros ahorros, algunos llegaron al tope con la tarjeta, otros tuvieron que cerrar sus salones porque les pidieron que se les pague el alquiler. Necesitamos una respuesta urgente”, manifestó la estilista.