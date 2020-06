De Asuntos Guaraníes “nunca vinieron y no nos alcanza el agua”

HIPÓLITO YRIGOYEN. La comunidad mbya Guaporaity atraviesa un difícil momento en plena pandemia del nuevo coronavirus y su cacique asegura que no tienen contención por parte del Estado, y en particular, de la Dirección de Asuntos Guaraníes, que hace años que no visita la aldea.

Según Francisco Ledesma, quien se definió como el segundo cacique de la comunidad Guaporaity, desde la Dirección que preside desde hace décadas, Arnulfo “Miki” Verón, no fueron a visitarlos para conocer sus necesidades. “Tenemos 25 familias. Necesitamos abrigos, colchones, frazadas y mercaderías. Desde que nosotros asumimos (el cacicazgo), nunca nos vinieron a visitar (desde la DPAs)”, denunció.

“Tenemos luz y agua de las perforaciones. Pero como aumentó la población, una parte (de la comunidad) no tiene agua. No nos alcanza. Y no tenemos un arroyo para ir a buscar cuando nos falta el agua. Durante la sequía del verano, no tenemos el agua suficiente”.