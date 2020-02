POSADAS. De acuerdo con el titular de Vigilancia Epidemiológica de Misiones, Eduardo Ramírez, este miércoles, esperan que se superen los 3500 casos sospechosos de dengue, aunque aclaró que muchas de estas notificaciones de febriles compatibles con la enfermedad, podrían ser descartados luego, por análisis de laboratorio. El funcionario instó a “no bajar la guardia” respecto de la prevención de esta infección, que está causando numerosas infecciones en los focos de Iguazú, Andresito, Eldorado y Oberá.

En diálogo con MisionesCuatro, Ramírez hizo mención al supuesto caso de Coronavirus que impactó a la opinión pública a raíz de viralizaciones respecto de un paciente que estuvo un par de horas en Italia, uno de los países con más infectados y muertos en el mundo. “No hubo un nexo epidemiológico claro, salvo la presencia durante 2 horas en un aeropuerto en Italia”, contó Ramírez, insistiendo en que los análisis dieron negativo. En realidad, se trata de un paciente con Gripe A H1N1, precisó el galeno.

Respecto de este caso sospechoso, un hombre que está internado en la Clínica Integral de Oberá SRL, Ramírez indicó que no se llevó a cabo el protocolo de prevención del Coronavirus, porque, justamente, no había un nexo epidemiológico claro. Vale decir, no había indicios fuertes de que el paciente hubiera estado en riesgo de contagiarse con Coronavirus.

Clínica Integral Oberá- Imagen ilustrativa vía google maps

En cuanto a la situación epidemiológica con la gripe, Ramírez insistió en que, a diferencia de otros años, “no tuvimos el descanso en los últimos 18 meses”. “Han aparecido enfermedades respiratorias en momentos en que no es frecuente”, agregó.

Los casos de dengue en aumento

Sobre el Dengue, “estamos esperando superar las 3500 notificaciones, en particular en los focos Iguazú, Andresito, Eldorado y Oberá”, admitió Ramírez, aunque remarcó que estos sospechosos de dengue, en muchos casos, se van a descartar por análisis en el Laboratorio de Alta Complejidad (Lacmi).

Consultado por la denuncia de un caso de dengue grave en la provincia, el funcionario descartó de plano esta versión sobre una joven de 24 años, que habría sufrido una reinfección y fue derivada al Hospital Madariaga. “Tenemos aproximadamente 1000 camas de internación, que siempre están ocupadas. En Eldorado, hay un paciente en terapia (del hospital Samic) con alteración cardiovascular con ACV y dengue. Pero no tenemos personas internadas por dengue grave en Misiones”, remarcó.

“El dengue está presente (en la provincia), por lo tanto no hay que bajar los brazos”, subrayó el funcionario.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!