Dengue: joven con síntomas murió a horas de ser dado de alta en Hospital de Fátima

POSADAS. Una gravísima denuncia de denegación del acceso a la atención hospitalaria en perjuicio de un adolescente que murió con síntomas de dengue hemorrágico, se conoció este lunes. La denuncia pública formulada por Gabriela Valiente, da cuenta no sólo de una denegación del acceso a la salud pública contra el Hospital Madariaga de Posadas, sino también, de una posible mala praxis médica en el Hospital de Fátima.

De acuerdo con la denuncia policial de Valiente, en el citado hospital, le dieron de alta a su hijo Natanauel Alvez (15), el pasado sábado 11 de Abril a las 15, unas 3 o 4 horas antes de producirse el deceso del joven. Estuvieron intentando que el Hospital Madariaga lo atienda, desde el pasado 6 de abril. Y seis días después, falleció.

Las palabras de la madre de la presunta víctima de dengue

En diálogo con MisionesCuatro esta mañana, Valiente relató que su hijo comenzó con síntomas de fiebre y vómitos, el pasado 6 de Abril. “Era un chico sano. Le di paracetamol. Llamé a la línea 107 y me dijeron que tenía que ir al CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) e mi barrio, el nro. 33 (en Bº San Isidro). Me dijeron que no lo podían atender porque no tienen médicos”, contó Gabriela, dando cuenta de una clara denegación del derecho a la salud.

Sin ser atendido por un médico en el CAPS 33, Natanauel “empezó con otros síntomas, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y diarrea (de color oscuro). El martes a la noche me atendió una doctora en el CAPS de San Isidro, que me dijo que podía ser dengue, pero había que confirmar por laboratorio. Me dijo dale paracetamol cada 8 horas”, añadió Valiente, insistiendo en que, durante toda esa semana, estuvieron llamando a la línea de emergencia 107.

Pero la respuesta que obtuvieron fue que el caso de Natanauel no era un “código rojo”. Y que no correspondía el envío de una ambulancia o una internación. Todo esto, en un contexto de falta de movilidad propia por parte de la familia de la presunta víctima de dengue.

Agravamiento del cuadro y denegación de hospitalización

Para el sábado 11 de Abril, Natananuel “ya no caminaba, no comía, ni tomaba agua. Empezó a perder la visión y decía cosas incoherentes. El sábado, mi marido se acercó al CAPS para enviar una ambulancia. Le dijeron que no podían ayudarnos ni llamar a la ambulancia. Se acercó a la comisaría 15ª y ellos gestionaron (la ambulancia). Nos dijeron que lo iban a llevar a Fátima, porque no podían esperar mucho y había mucha gente en el Madariaga”, añadió la mujer.

Entonces, en el Hospital de Fátima, según Valiente, un médico les dijo que el chico estaba bien, “que le iban a dar suero” y que la debilidad se debía a la falta de alimento. Sin embargo, una enfermera se habría alarmado al momento de escuchar que Natanauel presentaba “vómito y diarrea negra”, es decir, presuntamente con sangre. “El médico me dijo que iba a estar bien. A las 3 de la tarde me dieron el alta, pero mi hijo me decía que se sentía mal. Ese sábado ya tenía un problema respiratorio que fue el último síntoma. Lo encontré desvanecido a las (18 hs.) unas 3 horas de recibir el alta en Fátima”, denunció Gabriela.

Denuncia por mala praxis médica y abandono de persona

“El médico me dijo que estaba bien, no tenía ningún problema. En noviembre le hicieron estudios y no tenía nada. A las 19.15 hs., me dijeron que había fallecido, pero no saben de qué”, reveló Valiente, quien ya se presentó ante la policía y la justicia para denunciar abandono de persona y mala praxis médica. “Pidieron una autopsia y de acá a dos semanas va a estar”, agregó.

Sobre el final de la entrevista con MisionesCuatro, Valiente reveló que el lunes pasado, con su hijo ya enterrado, personal del municipio se acercó al barrio San Isidro, diciendo: “Venimos a fumigar porque el chico tuvo dengue”. Pero no hubo ninguna confirmación oficial sobre la causa del deceso. “Con esto (la crisis por el nuevo coronavirus), ¿si te enfermas, a dónde vas? No hay doctor en el CAPS. En mi barrio está lleno de casos de dengue, pero (las autoridades provinciales) tapan todo. Voy a hacer todo para que esto no se tape más”, sentenció Valiente.