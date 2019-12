Denuncia de acoso sexual por parte de un empleado judicial

Pero lo más grave de su denuncia pública, tiene que ver con el presunto acoso sexual por parte de un funcionario judicial que identificó como Pauli Sartori. Según la denuncia a la que accedió este medio, presentada el 12 de Noviembre pasado, Baar se presentó en el juzgado de San Vicente para saber dónde estaban sus cuatro hijos, porque horas antes, Lieder se presentó en su vivienda y se llevó a los pequeños.

En ese contexto, Sartori le habría hecho preguntas de índole personal y sexual y le habría pedido “estar con ella”. “Le dije que no y me retiré del lugar; sus compañeros se burlaban y decían ‘tirale dentro del baúl’. (…) La última vez, él (Sartori) vino para mi lado y como que me quiso abrazar y me decía estás mala conmigo, como que él tenía intimidad conmigo. Varias veces me quejé a la Dra, Linder y a las secretarias y pedí que me atienda otro señor, ninguna vez me hicieron caso (…)”, denunció la agente.

“Hice la denuncia en fiscalía y no se avanzó, plantee esto en Acceso a la Justicia y en el Ministerio de DDHH”, aseguró Baar respecto de esta denuncia.