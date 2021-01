Denuncia que su ex le secuestró a su hijo, con la anuencia de la policía de Irigoyen

SAN JAVIER. Una fuerte denuncia por secuestro y alienación parental, con presunta connivencia de oficiales de la policía, se conoció este miércoles por parte de Rocío Del Sol Sosa, una mujer que reside en San Javier y perdió contacto con su hijo de 3 años de edad.

Rocío denunció que hace casi dos meses que no puede ver a su hijo, cuando su ex pareja decidió no restituirlo luego de una visita parental acordada. Según la mujer, el sujeto trajo a su hija de 7 años, escoltado por un móvil policial. Pero no llevó al pequeño de 3 años, por el que habría una demanda de alimentos.

“Cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría, no había ningún papel que diga que el padre tenía la guarda provisoria”, lanzó Sosa. E insistió en que, meses atrás, “me tenía que devolver a mis hijos y sólo me trajo a mi hija. Escoltado por un móvil de la policía. Se lo llevó a Bernardo de Irigoyen, donde vivíamos”, sostuvo.

De acuerdo con Sosa, presentó una denuncia judicial en San Pedro, donde se declararon incompetentes y mandaron el expediente al juzgado de Alem. “Se basan en un informe de una psicóloga particular que sostiene que a mi hijo lo molían a palos y que mi nene era violento. Lo hizo en una sola sesión y psicólogas me dijeron que está mal hecho el informe”, detalló Sosa, añadiendo que su hija de 7 años, le reveló que a su hermano “jamás lo llevaron a ningún lado” para un informe psicológico.

“Secuestró a mi hijo y lo sacó de la provincia”, agregó Sosa sobre la denuncia, acusando a su ex de sacar al pequeño en un viaje a Córdoba. “Según la psicóloga soy un peligro para mi hijo, pero el peligro es él, una vez me hincó un cuchillo y otra vez me intentó ahorcar. Ahora lo llevó a Córdoba sin autorización”, insistió.

Para Sosa, su ex pareja “se cree que es intocable porque está con una oficial de policía de Irigoyen”. Y agregó: “No hay ninguna respuesta de la justicia”.

“O la policía está con él o se siente intocable”

Por otra parte, Sosa insistió en sus acusaciones de una protección policial a su ex pareja. “Hay una denuncia penal por impedimento de contacto y otra denuncia por sacar a mi hijo de la provincia sin mi autorización, pero no lo notificaron. O la policía está con él o se siente intocable”, lanzó. Y añadió: “Con la misma señora que me tomó la denuncia (en la Comisaría de la Mujer de Irigoyen), ahora él está juntado”.

“Desde el día que me quitó mi hijo, tiene una denuncia. No di ninguna autorización para que mi hijo salga de la provincia, no sé si trucharon un papel o no”, agregó la mujer, que habría sido víctima de violencia de género, motivo por el cual se mudó a San Javier.

Sobre el final, Sosa vinculó el “secuestro” del pequeño con una maniobra de su ex para no pagar lo que adeuda por la cuota alimentaria, un conflicto que está en litigio judicial. “El 11 de diciembre tuvimos una audiencia de alimentos. Y el señor se enojó porque no fui (presenciamente). Expuso a mi hijo. No se llegó a un acuerdo porque el señor no quiere pasar lo que tiene que pasar. Y después hizo todo esto. No quiero su plata, quiero a mi hijo”, remató la mujer.