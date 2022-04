Denuncia que su ex marido la golpeaba y “vendió a su propia hija a una pareja”

POSADAS. Este martes una vecina de Puerto Esperanza llegó a Posadas para hacer pública una denuncia por violencia de género y alienación parental, porque sostiene que desde hace 14 años no puede ver a sus hijas.

Vilma Mariley Dos Santos denunció a su ex pareja por amenazarla de muerte, someterla a violencia de género y alejarla de sus hijas que actualmente tienen 16 y 13 años de edad. Según Dos Santos, la justicia hace caso omiso a su pedido.

“Desde 2008 estoy viviendo un infierno. Mi ex marido vendió a su propia hija a una pareja que vivían en Oberá”, dijo entre lágrimas Vilma, en diálogo con MisionesCuatro. “Me estoy poniendo peor con mi presión”, agregó la mujer.

Según Dos Santos, su ex pareja le dijo “que si no le daba esa nena (la menor de sus hijas) para esa familia me iba a matar. En 2013 me fui a Esperanza. Tuve violencia de género con mis papás y hermanos, fue peor. Nadie me ayuda ni me apoya”, aseguró Vilma.

Ante la consulta de este medio, Dos Santos sostuvo que las autoridades a las que presentó las denuncias, la responsabilizan por la situación. “Me dicen que yo vendí a mi hija y que fue mi culpa. (Pero) me presionaron. Esa señora no puede tener hija y quiero que me devuelvan a mis hijas”, lanzó.

De acuerdo con Dos Santos, su ex marido “siempre me amenazaba de muerte y me golpeaba con el machete”.