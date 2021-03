Denuncian en la justicia federal a organizaciones sociales

POSADAS Y ELDORADO. Comerciantes patrocinados por un abogado hicieron una denuncia en la Fiscalía federal a los piqueteros que entre el miércoles 24 y viernes 26 cortaron el tránsito de la Ruta Nacional 12.

La denuncia involucra al FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) CTA Autónoma, Movimiento Teresa Rodríguez, la CCC (Corriente Clasista y Combativa), MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación) y el Polo Obrero y es por “infracción a diferentes leyes por posible comisión de delito y extorsión”, a las personas que hicieron los cortes de ruta porque “toman lista de manera extorsiva” de los que están en las manifestaciones y al que no asiste, les quitan el plan.

En ese marco, para conocer más detalles de la presentación realizada en la justicia, Misiones Cuatro dialogó con el abogado residente en la localidad de Eldorado, Lucas Vega, quien al respecto declaró: “no le tenemos miedo a ningún tipo de extorsión, no dependemos de nadie y hemos visto a seres queridos, vecinos de nuestra ciudad y localidades aledañas, que han sido afectados por el corte de ruta. Necesitaban hacerse diálisis en la ciudad de Eldorado y por estos cortes no pudieron pasar para hacer el tratamiento que necesitan. Hemos visto como aserraderos, comercios, pymes se vieron afectados porque no pudieron stockearse. En suma, ha generado un caos y, por ello, es que decidimos acompañar en mi caso, como abogado patrocinante, acompañado por el Doctor Walter Kuz, a 15 personas que han decidido poner su firma y acompañarnos en esta denuncia que hemos realizado el día lunes en la Fiscalía Federal de la ciudad de Eldorado”, explicó Vega.

Asimismo, aclaró que no está en contra de las protestas sociales “no estamos criminalizando la protestas como algunos salieron a decir”, expresó.

En esa línea agregó: “el problema estriba en que esta conducta, de cortar una ruta nacional es un delito, por eso solicitamos que fiscalía investigue”.

Toma de asistencia

Además, el letrado confirmó que pudieron detectar que las personas que asisten a los cortes de rutas están obligados a hacerlo para no perder su plan.

“Hemos pedido también que se investigue la posible comisión de delito de asociación ilícita, porque hemos detectado que hay financiamiento, coordinación y hay organización para organizar estos cortes que en sí mismos constituyen un delito. También hemos pedido a fiscalía que investigue la posible comisión del delito que está en el artículo 140 del código penal, que es el delito de reducción de la servidumbre, porque también hemos notado que los referentes de estas organizaciones toman lista, nos llama mucho la atención, aparentemente, habría un vinculación con los planes sociales, con los subsidios que consiguieron y si esas personas no asisten a los cortes de ruta, a las manifestaciones, habría una especie de extorsión para que los mismos pierdan ese beneficio. Consideramos que habría un delito en ese accionar tan bajo que podemos notar, y solicitamos que fiscalía investigue también”, comentó Vega.