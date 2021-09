Denuncian “violencia política de género” en las PASO

POSADAS. El domingo pasado se realizaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde el oficialismo sufrió una durísima derrota; pero la noticia en este caso es otra.

Una de las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus al momento de la votación fue evitar ir acompañados por menores al momento de sufragar.

Nadia Gibaja, integrante de Mama´s Gang dijo que “lo que pasó el domingo fue que muchas mamás que no tenían con quien dejar a sus hijes, concurrieron a votar y se vieron obstaculizadas o impedidas de ejercer este derecho, so pretexto de que no podían ingresar al recinto de votación o al cuarto oscuro con sus hijes”.

En ese sentido, Gibaja recordó que sólo se trató de una recomendación e insistió que “no existe ningún sustento legal que justifique esto”.

Desde Mama´s Gang denunciaron que el domingo hubo situaciones de violencias políticas de género, contempladas en la ley Nº26485 de protección integral a las mujeres. “Fue por falta de aplicación de la Ley Micaela (Nº 27.499) que dice que todos los funcionarios deben estar capacitados en ley de perspectiva de género”.

Finalmente, recomendó a aquellas mujeres que sufrieron este tipo de violencia a que hagan las denuncias en el Tribunal Electoral, Comisaría de la Mujer y en el INADI. “Es una situación de discriminación. Las están discriminando por ser madres y no tener con quien dejar a sus hijes”, cerró.