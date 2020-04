Desde Emsa aseguran que “no habrá cortes para nadie”

POSADAS. Con la extensión de la cuarentena sanitaria obligatoria, aumentaron las preocupaciones de los usuarios de energía en la provincia.

El presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler dialogó con Misiones Cuatro para evacuar todas las dudas y transmitir tranquilidad a la población.

“Por ahora la gente tiene que cuidar su salud. No le vamos a cortar la energía, esto no quiere decir que no tengan que pagar. Pero iremos encontrando soluciones”, sostuvo.

Aicheler aseguró que “La gente quiere pagar” por el servicio, “pero, primero no sabe cuánto es porque no pudimos llegar con las boletas a todos”, explicó.

Por otro lado, recalcó que la cuarentena paralizó muchas actividades y un porcentaje de usuarios no cuenta con dinero para poder efectuar los pagos.

Recordó que se encuentra en funcionamiento el modo de pago electrónico, pero reconoció que hay un gran número de usuarios que no lo utiliza.

Para quienes están preocupados por posibles cortes de conexión, Aicheler subrayó: “No habrá cortes para nadie”. Esto incluye a quienes tengan boletas anteriores a la cuarentena “sujetas a corte”.

El titular de la empresa prestataria de energía afirmó que se encuentran evaluando soluciones post cuarentena, como la implementación de pago en cuotas.

Pago Electrónico

Para los usuarios que deseen abonar sus facturas de consumo mensual desde sus hogares pueden hacerlo a través del aplicativo móvil, disponible para las plataformas IOS y Android, las que pueden descargar con el nombre “Energía de Misiones”.