Desde la CEEL piden informes a Energía de Misiones por el extendido corte de luz

Foto: InfoEldorado

POSADAS Y ELDORADO. El jueves pasado, los comerciantes del rubro de Alimentos se vieron gravemente afectados por los reiterados y prolongados cortes de energía que se registraron en la ciudad del norte de Misiones.

“Muchos comerciantes fueron afectados por el corte de energía que fue el jueves a las 15:45 horas y duró hasta las 19 horas del viernes”, declaró a este medio Walter Otazú, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado (CEEL).

Y agregó: “hoy presentamos una nota pidiendo informes a Emsa, donde comentamos esto que había ocurrido. En ese momento no tuvimos una comunicación formal, hasta que me comunico con la presidente que me informe de la situación y cuando tiempo necesitaban para resolver”.

“Desde la Cooperativa tuvimos que sectorizar, cortar el alumbrado público, se pidió a los aserraderos que dejen de producir y no dejar a toda esa zona oeste sin energía”, declaró el funcionario.

“Tengo entendido que fue muy grave lo había ocurrido, fueron dos días muy complicados”, precisó Otazú.