Desentierro de pollos: “la imagen que se da de Iguazú es lamentable”, afirman

PUERTO IGUAZÚ Y POSADAS. Unos 1.200 kilos de muslos de pollo producidos en Argentina fueron incautados por Prefectura, por supuesta infracción del código aduanero.

Más tarde, se viralizaron imágenes de varias personas desenterrando los pollos para su consumo.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con Alejandro Verón, vecino y docente de Puerto Iguazú, quien le atribuyó responsabilidad al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Hay varias cuestiones que no quedan del todo clara, primero hubo un allanamiento de Prefectura, por causas que la misma Prefectura y el juzgado no dio a conocer exactamente cuáles fueron los hechos que están en el expediente. Pero si sabemos, lo que me motivó la denuncia y primeramente me indignó, fue el trato que hubo hacia la gente, donde lamentablemente la imagen que se da al mundo es que están escarbando tierras para comer, y eso es una actitud miserable del funcionario que estuvo a cargo del operativo, me puse a averiguar y es el Senasa”, declaró Verón.

“Veo que hay un crimen ambiental que no tiene precedentes y lo que hace es generar un caos social”, añadió.

“¿Por qué procede el Senasa?, porque tiene que garantizar que la gente no coma y que eso no daña el medio ambiente y lo último que hizo fue esas dos cuestiones. La gente terminó desenterrando el pollo para comerlo podrido y se terminó enterrando pollo con plástico que tarda 150, 200 años en descomponerse, es una locura, una irracionalidad”, manifestó.

Cuestionó a las autoridades por lo sucedido: “lo peor es que estuvo involucrado la municipalidad de Puerto Iguazú, porque la tosquera donde se lleva a depositar es un predio municipal, ¿Para qué se crea la secretaría de Medio Ambiente? ¿Para qué está Ecología? Hay una cadena inoperante de funcionarios que están detrás de esta cuestión, no hay nadie que tenga sentido crítico”, sentenció.

“La imagen que se da de Iguazú es lamentable ¿Dónde está la cabeza de los funcionarios”, apuntó el vecino.