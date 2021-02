Desesperación e incertidumbre por la falta de agua en Mártires

MARTIRES. La situación de algunos barrios de la localidad conducida por el intendente Alejandro “Jandy” Max, por la falta de agua, continúa agravándose y no hay información sobre una bomba de agua que debería estar funcionando. Llevan más de 11 días en esta situación que califican de desesperante. Pero hasta el momento, no hay ninguna respuesta por parte del municipio.

Desde hace semanas, la provisión de agua funcionaba con problemas, con intervalos de 3-4 días y, luego, “se terminaba el agua”. La poca cantidad de agua que consiguen proviene un arroyo Magdalena. Ahora, la situación se tornó más compleja porque el pozo perforado del que se abastecían se secó.

Según el municipio, un nuevo pozo de extracción de agua iba a estar listo el 9 de Febrero pasado, pero hasta el momento, la obra no se concretó. Ahora, con unas 72 horas sin actividad oficial en el municipio por el feriado del Carnaval, los vecinos que se comunicaron con MisionesCuatro, afirman estar desesperados

Este sábado, los vecinos manifestaron a este medio que el personal de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) estuvo trabajando para la perforación del pozo, pero la instalación de la bomba de agua “le corresponde a la municipalidad”, señalaron.

Provisión de un arroyo y presentación de una nota formal

Para paliar con la situación, muchos vecinos le pagan el flete a un hombre que se encarga de sacar agua del arroyo Magdalena y repartir a las familias. El viaje lo hace una vez por semana, por lo que apenas consiguen satisfacer sus necesidades diarias de agua.

Vecinos del pueblo difundieron fotos de la bomba que no está operativa y de los frentes de las viviendas, que muestran los tanques de agua sobre el piso, para poder cargarlos con agua del arroyo.

“Por el tema del feriado no va a haber nadie en la municipalidad. Vamos a ir a hablar directamente con Max, a ver qué dice. Si no hay soluciones vamos a ir a los medios. La bomba de agua no sé para cuándo va a estar. Ahora hay sólo un caño y falta todo. No sé en qué avanzaron”, confió una residente de Mártires, anticipando que presentarán una nota formal a la intendencia, el próximo miércoles.