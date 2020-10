Detectan primer caso de coronavirus en Jardín América

JARDÍN AMÉRICA. Este martes, el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, confirmó a un medio radial este martes, la presencia de un caso de coronavirus (Covid-19) en la citada comuna. “Es un muchacho joven que ingresó desde de Salta, un vecino nuestro, que al presentar síntomas se hizo el hisopado y dio positivo esta mañana”, aseguró el jefe comunal en diálogo con MisionesCuatro.

Según trascendió, el infectado llegó en compañía de su novia y ahora están cumpliendo el aislamiento obligatorio.

“Lo primero que hicimos es el aislamiento, el control correspondiente e hicimos el seguimiento (de la trazabilidad) con Salud Pública y el municipio. Eso hace que detectáramos este caso rápidamente. Pero esta persona ingresó el miércoles pasado. Al no tener síntomas (entonces) y poder contagiar, no sabemos el derrotero del virus en esto de ir a negocios y reuniones familiares. Las consecuencias no las podemos evaluar hoy. Por eso estamos preocupados”, comentó el alcalde, dejando en claro que aún no determinaron a qué personas estuvieron en contacto con esta pareja, en los últimos cinco días y medio.

Dada esta coyuntura, con el rastreo de los contactos mantenidos por este portador de coronavirus (Covid-19), el alcalde Kornoski ratificó que impondrá una restricción de actividades y mayores controles. Por lo menos, durante las próximas dos semanas. Aún no trascendió qué actividades serán restringidas.