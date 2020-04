Dobidenko echó a cuidadora que denunció presencia de ratas en el “Hogar del Terror”

POSADAS. En medio del escándalo por el llamado “Hogar del Terror” o “CAI del Terror”, Manuela López, una ex cuidadora que estuvo en el lugar denunció que la Subsecretaria de la Mujer y la Familia, Giselle Dobidenko la despidió poco tiempo después de haber formulado denuncias por el dantesco estado en el que se encuentra el Centro de Atención Integral.

En diálogo con MisionesCuatro esta mañana, Manuela reveló que estuvo tres días consecutivos trabajando en el citado CAI de Avenida Buchardo y López Torres, donde una joven de 22 años, junto a sus tres hijos pequeños, padecen penurias por la falta de alimento y asistencia, agravadas en el contexto de la cuarentena obligatoria.

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo en ese hogar, habiendo ratas y cucarachas, con chicos en el medio. Es un lugar insalubre. No tienen atención médica, no tienen un pediatra para los chicos, carecen de atención”, aseguró Manuela a este medio.

Reclamo y despido sin causa

Ante esta situación, Manuela confió: “Le reclamé a Giselle y no me contestó nada. Entonces envié un mensaje al Ministerio de Desarrollo Social. Dije que este lugar era insalubre. ¿Cuál fue la respuesta? La secretaria de Dobidenko, me dijo que estaba despedida”, contó la cuidadora, insistiendo en que el despido es injustificado.

“Reclame por las ratas y cucarachas en el CAI”, aseguró Manuela, quien tuvo un entredicho con la secretaria de Dobidenko al respecto de la aceptación formal del despido en un puesto como cuidadora, que está totalmente precarizado. Según la mujer, le iban a pagar 10 mil pesos en negro.

De acuerdo con Manuela, reclamó a la secretaria de Dobidenko sobre las causas del despido, pues “es justo lo que estoy reclamando. No pueden vivir los chicos en medio de ratas. Es una vergüenza ese hogar”, insistió la cuidadora despedida, quien aclaró que la secretaria no firmó ningún papel, clarificando los motivos del cesanteo.

El reclamo por las condiciones del CAI y los haberes adeudados

Por otra parte, Manuela admitió que ella y otra cuidadora –también despedida-, asisten a Carmen, la joven de 22 años que se encuentra encerrada en el CAI en cuestión, junto a sus tres hijos, sin alimentos ni pañales por parte de las autoridades. “Me despidieron sin motivo. No hay fumigación ¿Quién va a vivir entre ratas, cucarachas y alacranes?”, lanzó Manuela.

Asimismo, la cuidadora pidió que sea protegida la joven mamá y que no se le quite el techo. Aunque, claro, solicitó que se le garanticen condiciones de vida dignas, y atención médica para los niños. “Esperemos que tomen cartas en el asunto. Y que el gobernador se ponga las pilas”, manifestó.

“Ojalá Dios permita que le den un techo digno y pueda salir adelante. No la pueden dejar en la calle”, añadió.

Sobre el final de la entrevista, Manuela denunció que tanto ella como otras cuidadoras que trabajaron y/o trabajan para el Ministerio de Desarrollo Social que maneja Benilda Dammer, hace semanas y meses que no perciben sus sueldos (en negro). “Queremos llegar hasta la ministra con nuestro reclamo. Hay que sacar turnos para hablar con la ministra y esto de la cuarentena, nos complica. No hay que esconder nada, yo sólo temo a Dios”, remarcó.