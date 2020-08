Docentes de ATE y CTA A, reclamaron un salario inicial de $70 mil para cubrir la CBT

POSADAS. En el marco de la dura puja salarial y laboral que mantienen los docentes autoconvocados y los pertenecientes a los sindicatos y agrupaciones en lucha (ATE Misiones, MPL, UTEM, Udnam, Corriente Conti Santoro, Tribuna Docente Oficialista, Tribuna Docente Tendencia, entre otras), se conoció un crítico informe de ATE y CTA Autónoma que plantea que los salarios docentes deberían rondar los 70 mil pesos, para poder cubrir el costo de la Canasta Básica Total en Misiones, con un cargo.

“Esta nueva actualización se da a 157 días de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y cuando el gobierno nacional, a través de su Ministro de Economía Lic. Martín Guzmán, ha informado que no habrá aumento salarial para lxs trabajadorxs estatales. Conocemos la situación económica general actual, pero no puede ser argumento para que quienes tengamos que pagar la crisis seamos lxs trabajadorxs”, plantearon desde ATE y CTAA en el informe difundido este domingo.

“En particular, lxs estatales, desde hace años venimos sufriendo un deterioro sostenido en nuestros salarios frente al crecimiento diario de los precios, sumado a las últimas autorizaciones de aumento de servicios que van a derrumbar aún más el poder adquisitivo de nuestros magros ingresos. La situación se agudiza en lxs miles y miles de trabajadorxs que el Estado (los Estados) empleador someten al fraude contractual a través del monotributo”, cuestionaron.

El acuerdo con los bonistas y las negociaciones con el FMI

“En mayo, mientras congelaban la paritaria estatal porque no había fondos, el gobierno le pagaba al FMI US$ 320 millones, para el que evidentemente sí había. Lamentamos que el gobierno priorice al FMI, a los acreedores extranjeros y al empresariado, a quienes destinó grandes cantidades de dinero para que no vean resentidas sus ganancias alivianando su obligación salarial como empleadores”, consideró.

“Últimxs en la lista quedamos quienes hemos continuado trabajando desde el día uno del ASPO, quienes estamos en la primera línea del combate a la pandemia, como tantas veces hemos oído. Apenas el sector salud ha recibido un bono por única vez, que fue dividido en cuotas y que no se ha pagado uniformemente. Y ni siquiera se trate el proyecto de impuesto a las grandes fortunas”, fustigaron.

Los números del costo de vida en el país

“Es en esta coyuntura que realizamos el presente ejercicio, que tiene como finalidad establecer una referencia para lxs negociadorxs paritarios en general y lxs de ATE en particular, para que exijan nuevamente la convocatoria urgente a la mesa de negociación paritaria. A este valor llegamos en base al uso datos oficiales publicados por el INDEC: un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en julio de 2020, de $70.616,60 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $23.029,50 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 47.587,10 para acceder a otros bienes y servicios básicos”, graficaron.

El reclamo salarial y el llamado al diálogo del gobierno

En base a lo planteado en el informe y “para que el Estado empleador reconozca la pérdida salarial que venimos sufriendo lxs trabajadorxs del sector”, el sector de ATE y CTAA exigió:

*Pago de la deuda de la pauta salarial 2019/2020

*Aumento acorde a la inflación estimada para este año (alrededor 40%)

*Salarios con piso de $70.000.

Este martes, el gobierno renovador convocó a la “mesa paritaria” a los sindicatos afines al oficialismo de la Renovación K. Ellos son los que integran la llamada “mesa de diálogo”, UDPM (el llamado “sindicato patronal”, desde hace décadas controlado por la agrupación renovadora Adomis), UDA, AMET, Sadop, Sidepp y Semab. Son estas organizaciones las que vienen defendiendo los acuerdos salariales que mantienen el básico en 7077 pesos y el salario incial en torno a los 23.000 pesos.