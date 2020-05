Docentes independientes del gobierno renovador “k” afirman que hay recursos para mejorarles el básico

La Mesa Provincial de Docentes en Lucha 2020 elaboró un informe en el que aporta datos a favor de demostrar que el estado misionero tiene recursos para mejorar el salario básico del sector. El texto, titulado “Alguien miente en educación”, refuta la postura del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quién declaró que la baja en la coparticipación nacional determina que los incrementos pretendidos no puedan ser otorgados.

Según los números presentados por los docentes que se mantienen independientes del gobierno provincial, en el primer trimestre de 2020 la coparticipación que el estado nacional distribuye al provincial aumentó, por lo menos, un 38,6%.

El desglose del informe

-“En los últimos días hemos leído en la mayoría de los medios de comunicación de nuestra provincia que los docentes misioneros hemos recibido un “significativo aumento” que fue consensuado en paritaria. Dos mentiras insostenibles, pero con prensa suficiente para disfrazar una realidad.

-En primer lugar, sabemos que en Misiones las paritarias no existen. Hay reuniones de diálogo en las que participan representantes del gobierno con algunos gremios y agrupaciones afines a las medidas educativas que se implementan en la provincia. Esos gremios avalan la precarización del trabajo docente y sostienen la mentira renovadora sobre el significativo aumento de sueldo.

–A la mesa de diálogo el gobierno no convoca a los genuinos representantes de la docencia misionera, no invita a los docentes designados en las asambleas desarrolladas en el inicio del ciclo lectivo. ¿Por qué no lo hace? Porque es más fácil y oportuno hablar con obsecuentes que con aquellos que pusieron de pie y en la calle a los guardapolvos blancos de la tierra colorada.

También porque lo que estos representantes tienen para decir no se traduce en elogios y alabanzas de una gestión mediocre, sino que está basado en datos concretos y fuentes fidedignas. Hablamos de los representantes de AUTOCONVOCADOS, MPL, UTEM-CTA, UDNAM ATE, Tribuna Docente y la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro.

-¿Es verdad, como asegura el gobierno provincial, que la coparticipación que recibe nuestra provincia ha caído un treinta por ciento? De acuerdo con los gráficos 1 y 2, podemos ver que en el año 2018 y 2019 la provincia tuvo un incremento que supera el 41% y si comparamos el primer trimestre de 2020 los recursos por coparticipación federal tienen un incremento interanual del 38,6%. Nuestra fuente es el Ministerio de Hacienda de la Nación.

-La pregunta que nos hicimos queda gráficamente respondida. Los números no mienten:

*coparticipación Abril/2019— $ 3.412.070.059

*coparticipación abril/2020— $ 4.103.622.092

-Esto, en un cálculo interanual, representa un incremento del 20,27% y no una caída como argumenta el gobierno.

–¿Cómo se mide, entonces, si hay incremento o caída de ingresos? A partir de lo expuesto, podemos decir que vemos que el gobierno renovador mide la economía con una doble vara. A los sueldos los mide en forma interanual, pero a los ingresos los mide comparando con una base de enero de 2020 donde la coparticipación federal fue récord (unos cinco mil millones de pesos). En otras notas la vara la hacen suprimiendo la inflación de 2019 que fue del 55%.

-¿Es un buen momento para reclamar? Muchos lectores que no son del ámbito docente, dirán que en este momento de crisis económica mundial y nacional no es oportuno que los docentes pretendan un incremento salarial, pues las arcas están apretadas y no hay recursos para dicho reclamo o que los hay más urgentes.Ante esto, es necesario que toda la sociedad sepa que los recursos de destinos específicos han tenido un significativo aumento en este 2020. Compartimos los datos que son de acceso público a través del ministerio de Economía, secretaria de Hacienda de la Nación.

-Se puede apreciar en el Gráfico 4 que en Abril de 2020 la provincia recibió casi mil trescientos millones de pesos en concepto de Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, lo que representa un incremento con respecto al mismo mes del año anterior del 131%, más del doble de ingresos recibidos aún en plena pandemia del Covid-19.

–Queda demostrado que la provincia tiene recursos y que la nación está enviando recursos a destinos específicos. Con los salarios actuales un amplio sector docente no puede llevar el sustento necesario a sus hogares y muchas familias rozan hoy el nivel de indigencia. Por eso el pedido es justo, la reivindicación es necesaria y el sueldo digno del que hablamos siempre tiene que darse con urgencia.

-El gráfico gastos de Personal entre 2016-2020 desnuda la política de ajuste del gobierno renovador. Allí se visibiliza que los presupuestos que son aprobados por unanimidad año tras año realizan ajustes sobre los salarios de los trabajadores de toda la administración pública, y que lo van haciendo respecto a lo que deben ejecutar. Sub presupuestan y sobrejecutan. En 2016 el Estado destinó un 49% de todo el presupuesto ejecutado al rubro personal y para este año la tendencia es a que se reduzca al 32%.”

Por Walter Anestiades para www.misionescuatro.com, en base al informe de la Mesa Provincial Docentes en Lucha 2020