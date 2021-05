Docentes levantaron corte de ruta 12 a la espera de una mesa de diálogo

SAN IGNACIO. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) conformado por docentes autoconvocados, los sindicatos Udnam, MPL, UTEM, ATE, y las agrupaciones Tribuna Docente, Corriente Conti Santoro y Marea Blanca, levantó el corte sobre la ruta 12 en San Ignacio luego de 8 horas de concentración.

Según informaron a los medios, iniciarán un acampe en el lugar, donde mañana realizarán una asamblea provincial para definir el curso de acción.

Este martes, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza, solicitó un pedido formal de convocatoria a una mesa de diálogo de parte de este frente de los docentes y sindicatos disidentes con un temario de los temas a tratar. Se trata de un primer acercamiento formal del Gobierno Educativo a este sector, luego de semanas de marchas, paros y cortes de ruta.

Sin embargo, desde el Gobierno aún no confirmaron si se realizará la mesa de negociación. Es que como solicitaron el temario a tratar, desde el CGE pueden decidir no convocar al encuentro. Obviamente, no hay fecha ni lugar definido para el hipotético encuentro.

fotos gentileza de Adalberto Pighín