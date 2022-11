Dramático testimonio del papá de la niña que murió en El Alcázar: “Le dolía mucho el estómago, sólo quería dormir y su cuerpo ya estaba frío”

POSADAS. Priscila Da Silva, la niña de 3 años que falleció este lunes en el Hospital Samic de Eldorado, luego de haber sido llevada desde Montecarlo y antes desde el CAPS de El Alcázar –en un móvil policial-, “nació sanita, con ninguna enfermedad”, aseveró compungido, su padre, Antonio Alvez Da Silva, quien ratificó públicamente, en diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, que en el Centro de Atención Primaria de la Salud en cuestión “faltaba oxígeno. Si habría tenido oxígeno, le habría dado tiempo (a Priscila) para llegar a otro hospital donde la atiendan mejor”.

La muerte de la niña que conmociona a El Alcázar y a toda la provincia, sumó otro capítulo con las revelaciones de su padre a este medio, al describir los días previos al fallecimiento de su hija: según se desprende del relato del papá, la pequeña presentaba un cuadro de hipoxia y mala oxigenación días antes del desenlace fatal, pero no le habrían realizado pruebas elementales, como la medición del oxígeno en sangre en el CAPS que está a cargo del Doctor Eduardo Vázquez, y de otra médica, cuyo nombre no trascendió por el momento. Alvez Da Silva no descarta acudir a la Justicia, pese a que ya enterraron a su hija y un enfermero le remitió una nota del Samic de Eldorado –un día después del deceso- diciendo que la causa de muerte era “epilepsia”.