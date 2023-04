Dura realidad del sector yerbatero: “El productor vendió todas sus reservas”

POSADAS. En diálogo con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Luis Andruszyszyn habló, en primer lugar, a la situación que viven los productores yerbateros en la zona sur de la provincia: “prácticamente nuestra cosecha en nuestra zona está nula por la falta de lluvia, humedad, las plantas estaban muy estresadas”, contó.

Por otra parte, se refirió al nuevo precio para la yerba mate fijado en $107 el kilo de hoja verde y $406,60 el kilo de yerba canchada: “el precio fijado por nación me parece muy bueno para los productores, lo que me preocupa, estuve charlando con mis amigos, si se va a poder dar cumplimiento en el contexto del país que tenemos. Eso automáticamente se traslada de ese precio al consumidor, no vaya a ser que nos tiren los plazos, 30, 40 días, dado que, como está la inflación, cuando vamos a cobrar va a ser la mitad de lo que nos pertenecía”, declaró el productor.

“Dado la inflación galopante que tenemos mes a mes, nos va a comer el aumento y vamos a quedar como se dice tradicionalmente, seis por media docena”, agregó.

“También hablé con los industriales y están preocupados como van a afrontar esos precios, porque no tienen un financiamiento para poder pagarle al productor”, contó.

Además, destacó la importancia de que se brinden líneas de financiamiento: “tiene que haber un sustento y línea de crédito para afrontar eso y, dado como están los intereses de cómo está un crédito, nadie nos va a querer tomar”.

En esa línea agregó: “si va a acompañado con un financiamiento, regio, ahora, si no va con financiamiento realmente, se van a estirar los plazos y estamos complicados. Tenemos una inflación galopante, no es lo que nos quiere dibujar el señor Massa. Nos venden mucho humo y en ese humo nos perdemos”.

Además, reveló la difícil situación que atraviesan los productores por la falta de stock: “venimos con problemas del año pasado, el stock era limitado, hoy el productor vendió todas sus reservas. Nos preocupa porque esas reservas, iban justamente para las cosechas, con gastos de mantenimiento y hoy no existe y la cosecha que se está haciendo que es cuentagotas, prácticamente va a ‘cuenta de‘”’.

“Falta yerba, no hay stock en las grandes industrias, justamente con la situación económica y de sequía que se fue dando y, lo que más me preocupa, es que al no haber stock se pierde mucha calidad”, contó.

“En este momento el productor no tiene stock, no tiene dinero para afrontar la cosecha y no le quieren otorgar un crédito y, si le otorgan le dan tasas muy altas que no quiere afrontar”, afirmó Andruszyszyn.

“La situación del productor es muy compleja y me gustaría que los gobiernos se ocupen a solucionar, como van a financiar la cosecha de los productores”, precisó.