Durísima carta abierta de maestros al gobernador

POSADAS. En las últimas horas se conoció una lapidaria carta abierta al gobernador de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad, en la que una multisectorial docente le reclama al Estado provincial por la crítica condición salarial/laboral del sector. Pero además, hacen hincapié en el riesgo en el que se encuentran actualmente los trabajadores de la Salud, la primera línea de defensa de la población frente al avance del nuevo coronavirus en la provincia.

“Los representantes de los trabajadores de la educación de Misiones, organizados en AUTOCONVOCADOS, TRIBUNA DOCENTE, CONTI SANTORO, MPL, UTEM- CTA.A , UDNAM y ATE, que al inicio del ciclo lectivo 2020 nos encontró en las calles, rutas, asambleas, paros, radio abierta y que en cuarentena el reclamo es el mismo, salarios dignos, un básico de $ 12.800 porque plata hay y lo demostramos con los documentos que son de conocimiento público;

HOY ELEVAMOS NUESTRA VOZ para que Ud. vaya al rescate del sector que es primera línea en la crisis en la pandemia: LOS Y LAS TRABAJADORAS DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES.

Y HOY ES EL TIEMPO… los trabajadores de salud atraviesan esta pandemia PRECARIZADOS son contratados por el ente público descentralizado Parque de la Salud, por el programa federal incluir salud, por el Sistema Solidario, por arancelamiento, por profe, por el programa SUMAR, por guardias profesionales , por programas médicos comunitarios , por guardias técnicas , por los municipios, semestralmente por la Cooperadora de los Hospitales, por Programa Funciones Esenciales o cobran por el recibo de otros y no existen en Salud Pública o son monotributistas , becarios , pasantes… Ante esta situación corresponde el pase a planta permanente como el más justo reconocimiento.

TANTA PRECARIZACIÓN NO ES CASUALIDAD, constituye fraude laboral y si acercamos más el lente mirando a los trabajadores que son la primera barrera para enfrentar un flagelo como el dengue que azota a nuestra provincia hace ya varios años o más cerca en el tiempo y con mayor virulencia como ahora el coronavirus, que trabajan día a día con salarios promedios de 25.000$ cuando en otras reparticiones provinciales por tareas similares se perciben salarios entre 40.000 y 50.000$ , corresponde la equiparación de sus salarios como acto de justicia .-

Si además de proveer los Elementos de Protección Personal adecuados el Estado Provincial garantiza una relación laboral estable y salarios dignos para las y los trabajadores de salud , este será un aporte de mucho valor para cuidar la salud de los misioneros

SE EXIGE A LOS Y LAS TRABAJADORAS DE SALUD desde el Ministerio que estén a la altura de las circunstancias. El propio Ministro de Salud endilgó a los trabajadores la responsabilidad del contagio expresando ‘filtración en la forma de utilizar la protección’ y solicitó ‘responsabilidad en el uso entre los mismos colegas’. Sin embargo, las y los trabajadores denuncian que no tienen los elementos necesarios, que son de bajísima calidad, que no tienen recambio, que les dicen que en esa área no es necesario etc… o algún director o jefa tiene los equipos bajo llave, o subestiman a las enfermeras que exigen los equipos de protección personal.

ES TIEMPO SR GOBERNADOR de cambiar la historia y reconocer pero no con aplausos, el aplauso no llena la olla, no paga el alquiler, no compra los remedios, no paga el transporte ni la ropa, sino reconocerlos como amerita este difícil tiempo de pandemia. Con la CAPITACIÓN NECESARIA, con los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL en cantidad y calidad, con la incorporación a PLANTA PERMANENTE de tantos y tantas precarizadas, CON UN REGIMEN UNICO LABORAL Y SALARIAL A =TRABAJO = REMUNERACION , Y CON SALARIOS DIGNOS que pondere con actos concretos y justos la labor realizada .

LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SALUD, ACOMPAÑAMOS sus RECLAMOS y agradecemos profundamente a cada uno y cada una la salud de nuestras familias”, finaliza la carta abierta que hicieron pública los docentes de la multisectorial.