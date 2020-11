Durísima denuncia contra Dobidenko por el abandono a una mamá con 6 hijos

POSADAS. El caso de otra madre en situación de vulnerabilidad se conoció este lunes, con la denuncia de Daniela Suárez, quien tiene 6 hijos y hace 5 meses que espera un corte de casa prometido una funcionaria cercana a la cuestionada subsecretaria de la Mujer, Giselle Dobidenko. La joven dijo contar con un terreno para levantar una casa, pero la subsecretaría jamás cumplió lo prometido.

En diálogo con MisionesCuatro, Suárez reveló que sufre violencia económica por parte de su ex pareja (es decir, una forma de violencia de género), quien no la asiste en la manutención de sus hijos. La joven reveló: “Me prometieron el corte de casa para no tener que alquilar y no cumplieron. Hace 5 meses que estoy esperando. Estaba embarazada, no tenía a dónde ir, me fui a lo de mi mamá y después, tuve que venir a alquilar”, relató. “Ni con un embarazo, cumplieron lo que prometieron”, fustigó.

Consultada al respecto, Suárez aseguró que “no me pasa manutención nadie. Sólo tengo el salario universal de ellos y con eso me arreglo”.

En cuanto a si pudo reunirse con funcionarios de la Subsecretaría, la joven ratificó que mantuvo una reunión con Gisela Sauer, la actual Directora de la Mujer, que “hizo una mudanza y no apareció más. Hace 5 meses que estoy esperando, está el terreno allá y sigo alquilando. Compré el terreno con el salario (AUH) y al final no hubo novedades. Vivo alquilando y no pago porque no alcanza la plata”, detalló Suárez, añadiendo que la subsecretaría, tampoco le están dando asistencia alimentaria,

La joven mamá hizo público su número de teléfono, el 3764-220751, para toda persona que quiera colaborar con ella. Ya sea con alimentos, ropa, pañales y demás elementos que puedan servir para sus hijos.