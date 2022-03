Duro reclamo de la comunidad de la Escuela Especial 1: “Las obras tendrían que haber terminado en 2021 y hace 3 años que estamos esperando”

POSADAS. Este miércoles, la comunidad educativa de la Escuela Especial nro. 1 volvieron a manifestar su reclamo por la culminación de las obras en el edificio del establecimiento que están esperando desde hace unos 3 años, según revelaron a MisionesCuatro este miércoles.

Con carteles y diversas consignas, los padres, madres y familiares de los alumnos de la Escuela Especial 1, denunciaron situaciones de discriminación y malas condiciones pedagógicas para el cursado en la Escuela 250, donde actualmente están cursando estos chicos con discapacidades.

“Hace 3 años que estamos esperando. Queremos una solución. Se dice que esta escuela tendría que haberse terminado el año pasado. Pero no hay presupuesto. No sé a dónde se fue todo el dinero que dieron para que se construya y termine esta escuela”, lanzó Olimpia Cañete, quien agregó que los responsables “dicen que todavía no saben a dónde fue esa plata”.

“Queremos una respuesta y solución porque nuestros hijos están cansados de ir a otra escuela”, cuestionó Cañete, sobre la cursada en la Escuela 250. “Mi hija no quiere ir allí porque está acostumbrada a su escuela (Especial 1) a la que va desde los 6 años. Y muchos chicos no quieren ir a esa escuela porque muchos se sienten discriminados”, denunció.

Apuntaron a Hacienda y al Iprodha

Otra de las voceras de la comunidad educativa, Patricia Medina, fue más punzante aún, al señalar concretamente, a los posibles responsables institucionales de la situación. “El Ministerio de Hacienda no está liberando los fondos que tiene que liberar para que terminen nuestra escuela”, denunció.

“Se presentaron notas al gobernador y vice, todavía no tenemos respuestas. Los directivos y maestros también presentaron notas y no tenemos respuestas. Los chicos necesitan la escuela”, insistió Medina, apuntando al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. “El Iprodha es el que tiene que terminar nuestra escuela”, aseguró.

Respecto de las condiciones pedagógicas en la Escuela 250, Medina describió: “(los chicos) se manejan en los pasillos, donde llueve y hace frío, no son pasillos muy amplios y se escucha todo con los otros profesores y alumnos”.

“Necesitamos con urgencia que habiliten el dinero para terminar detalles que le faltan a la escuela: vidrios, pisos, baños, terminaciones nada más. Vamos a seguir tocando puertas”, prometió la mujer, confirmando que la Defensoría del Pueblo está en conocimiento del reclamo.