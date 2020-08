El banderazo también se sintió en Andresito, Iguazú, Alem y San Javier

Con movilizaciones en todo el país, se concretó este lunes el banderazo en rechazo al gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia por el coronavirus.

La convocatoria, que surgió en las redes sociales, llamó a marchar en las plazas de todas las ciudades. Hubo manifestaciones en al menos diez provincias. Misiones no se mantuvo al margen.

Andresito y Puerto Iguazú









¿Cómo se vivió en San Javier?

Carmen Motard, docente jubilada, reveló en Misiones Cuatro el impacto que tuvo el banderazo en esa localidad y cómo afectaron las últimas decisiones del Gobierno Nacional a la población.

En Leandro N. Alem

Carlos Sedler, residente en esa localidad, habló con Misiones Cuatro y dio su punto de vista sobre la convocatoria realizada este lunes.

Dijo que ve esta realidad actual “con mucha preocupación”, porque el gobierno elegido democráticamente “no respeta la división de poderes y quiere apropiarse, o generar mucha distorsión en cuanto al sistema republicano en sí, fundamentalmente, con los cambios que pretende hacer en la justicia”, declaró el vecino.

Y agregó: “desde mi humilde opinión, es un traje a medida para generar impunidad a muchos actores vinculados con el gobierno actual”.

Consultado sobre cómo fue la convocatoria en la localidad declaró: “Cuando hay que manifestar o poner la cara a veces somos pocos y cada uno tiene derecho a no manifestarse, mucha gente dice o piensa, pero no se manifiesta. Hay mucho temor, hay cosas que no se resuelven en Alem”, expresó Sedler.

“Yo creo que la gente tiene que despertarse”, manifestó.