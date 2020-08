El cannabis medicinal “me salvó del suicidio”, dijo paciente con fibromialgia

POSADAS. Según Susana Bartz, el aceite de cannabis la salvó del suicidio, por lo que recomendó este medicamento por sobre los tratamientos tradicionales para la fibromialgia, en base a su experiencia personal. “Para mí es un fitomedicamento fantástico para el dolor”, subrayó Bartz, en diálogo con MisionesCuatro.

La referente del colectivo que luchó por la sanción de la ley del cannabis medicinal, aclaró que el aceite le sirve únicamente para el dolor y no para los demás síntomas de la enfermedad, con la que convive desde hace una década. “No hay un medicamento específico para la fibromialgia. Son muchos síntomas y para mí, no es una patología que deban tratar los reumatólogos, sino los neurólogos”, opinó Bartz.

“Me recetaron anticonvulsivos, analgésicos, sedantes, estimulantes, protectores estomacales y cada vez estaba peor. Yo hice mi prueba y es un medicamento que solucionó el problema del dolor. El cannabis no me va a curar. Sé que la fibromialgia, por ahora no tiene cura. Y probamos con distintos paliativos”, comentó la mujer, decididamente a favor del autocultivo y la fabricación de aceites caseros, para paliar el síntoma más complejo de su enfermedad.