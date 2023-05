El Colegio de Profesionales de Enfermería renueva autoridades

El Colegio de Profesionales de Enfermería de la Provincia-integrado por enfermeros y licenciados en Enfermería- elegirá sus autoridades. Las elecciones tendrán lugar este viernes 2 de junio, en el barrio San Marcos de la ciudad de Posadas, desde las 11 hasta las 17 hs.

Quien dio detalles de esta elección fue Sergio Ulrich, candidato a Presidente de la Lista “Compromiso”, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana, que se emite por MisionesCuatro.

“Toda la provincia tiene la posibilidad de venir a votar, todos los colegiados que están en el padrón electoral pueden y tienen la posibilidad de votar y elegir a su representante”, declaró.

Con respecto al Colegio de Profesionales de Enfermería explicó: “somos el ente que matriculamos y damos aval para que el enfermero pueda ejercer su profesión como enfermero dentro de la provincia, en cualquier punto”.

Ulrich, quien es Licenciado en Enfermería y actualmente se desempeña como coordinador del área de docencia e investigación de la Unidad Central de Emergencia y Traslados, explicó el motivo por el cual decidió ser candidato a presidente de esa entidad.

“Recorremos toda la provincia, entonces, sabemos las necesidades de todos los enfermeros y eso me motivó. Fueron los enfermeros que me impulsaron a que me presenten”, contó.

Respecto al armado de su lista señaló: “somos 21 y, cuando elegí el equipo que me va a acompañar, si es que ganamos las elecciones, busqué la forma de armar un equipo que demos participación a toda la provincia. Tengo en parte de mi lista a Garupá, Oberá, Puerto Rico, Capioví, Eldorado, El Soberbio. Esa fue la idea, buscar la forma de cada hospital, de cada lugar, que haya un representante, entonces podemos hacer más difusión y pueden estar más al día con todo lo que pasa en el colegio y así empezar a trabajar con todos los colegiados que hay en la provincia”, explicó.