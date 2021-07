“El de Claudio fue un final feliz”, dijo Constanza, la kinesióloga que atendió a Konopka

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. Claudio Konopka tiene 49 años y es el administrador del cementerio de Puerto Iguazú. Estuvo 16 días internado en grave estado por Covid-19 y luego despertó.

Tras permanecer seis días internado en estado inconsciente, tuvo un sueño entrecortado y fue allí donde vio al doctor Cavagnaro, quien le dijo “No. Vos no te vas a morir, te voy a mandar un ángel”. Posteriormente, descubrió que ese “ángel” se trataba de su hija, quien se desempeña como kinesióloga en el hospital de Iguazú.

En diálogo con Misiones Cuatro, Constanza Cavagnaro contó que su papá falleció en febrero por coronavirus.

“Se me hizo muy difícil revivir una y otra vez la historia de mi papá, con Claudio y otros pacientes, porque me encuentro en el mismo lugar”, expresó la profesional.

“Es muy fuerte lo que se vive en todos los hospitales por Covid, la gente no dimensiona realmente”, manifestó la kinesióloga.

“Claudio la luchó como un campeón”

Refiriéndose al caso puntual de Claudio Konopka, reveló: “el de Claudio fue un final feliz, estábamos todos felices festejando con globos con los médicos, porque es un triunfo realmente. Claudio la luchó como un campeón y le ganó al Covid, pero hay muchas historias que quedaron por la mitad y para nosotros fue una frustración”.

“Es uno de los pocos que pudo bajar a terapia, esto está pasando a nivel mundial. Claudio, de verdad, volvió a nacer, por eso el video donde él rompe en llanto y los dos lloramos. Hay otros episodios que no están filmados que llorábamos él, Carmen, su esposa. Es muy emocionante”, continuó Cavagnaro.

Con respecto a la vivencia espiritual de Konopka reveló: “particularmente, la historia que tenemos con Claudio es muy especial por esa parte espiritual que tuvo, yo lo estuve viendo a Claudio en la parte crítica, antes de subir a terapia intensiva. Estuve desde que entró hasta que se descompensó mal, él decía que se moría, le agarré de la mano, sabía que me llamaba Constanza, pero no sabía que era hija de Cavagnaro. Sube a terapia, cuando se recupera y vuelve a bajar a clínica, le comenta a su esposa que había soñado con Cavagnaro y su esposa le dijo que yo era la hija. Fui a verlo en clínica y, cuando me contó, era un mar de llantos”, manifestó la profesional.

En ese sentido agregó: “yo creo que esto también fue un mensaje de mi papá para que siga metiéndole el pecho. Estas cosas así, es creer o reventar y yo elijo creer, esta historia con Claudio es muy linda”, expresó.

Por último, Cavagnaro pidió “no relajarse, hay que seguir cuidándose y vacunarse”.