“El Dengue me dejó casi ciega”, advirtió residente de Ñu Porá

GARUPÁ. Continúan sumándose denuncias de personas infectadas por dengue por la falta de fumigaciones y trabajos preventivos en la comuna que preside el intendente renovador Luis Ripoll. En los últimos días, una residente del barrio Ñu Porá, publicó en las redes sociales, sus experiencias con la enfermedad, poniendo el énfasis en las importantes secuelas oftalmológicas que sufrió y generalmente no se conocen.

“Aquí en mi barrio la mitad de la gente debe haber tenido dengue este último tiempo. Nosotros en casa hicimos todo el protocolo de descacharrizacion, dos espirales por día, tabletas Fuyi en la noche, repelente. Igual nos enfermamos dos. Por suerte, mi hijito no contrajo el virus”, relató María, quien reside en el barrio desde hace algunos años.

Según contó a este medio, su pareja empezó con síntomas compatibles con dengue, el martes previo a la Semana Santa, el 7 de Abril pasado. Y al día siguiente, el miércoles 8, ella también empezó con síntomas. Casualmente, la pareja empezó con síntomas la misma semana que le ocurriera al joven Natanauel Alvez. El adolescente de 15 años falleció el sábado 12/4, a horas de recibir un alta médica en el Hospital de Fátima. Los barrios de Ñu Porá y de Fátima, están relativamente cerca entre sí.

“Mi compañero estuvo con 40 grados de fiebre durante 4 días. Yo me quedé con esta dificultad en la vista, veo con manchas blancas, me cuesta mucho leer. Fui al oftalmólogo y me dijo que la lesión (ocular) no es permanente, aunque podría llegar a serlo. Que la visión irá mejorando en los próximos meses. Pero me aclaró que las secuelas del dengue pueden prolongarse por meses o incluso, por un año”, contó María, y agregó: “como publiqué en facebook, el oculista me dijo que está recibiendo muchas consultas de personas que tienen dificultades en la vista después del dengue”.

Limitado bloqueo epidemiológico

Consultada sobre si se realizó el bloqueo epidemiológico al confirmarse las infecciones en su hogar, la joven relató: “Vinieron a fumigar después que reportamos en el Ministerio de Salud, pero solo mi patio y la calle. No se hizo a 100 metros a la redonda, para evitar contagios con mosquitos. De la municipalidad no hicieron prevención, que yo sepa. Falta un abordaje comunitario y preventivo del problema, antes que ingrese otra cepa y las consecuencias sean peores”, alertó la joven, sobre una posible circulación de cepas distintas del virus del dengue, en esa zona.

Como es de público conocimiento, en Misiones ya circulaban dos cepas distintas de Dengue, la DEN1 (prevalente) y la DEN2, a las que se sumó la cepa DEN4, en los últimos meses. Con la reinfección con cepas distintas, aumentan las posibilidades de desarrollar las formas más graves de la enfermedad.