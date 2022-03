El drama de dar clases en el BOP 15 de Alem

LEANDRO N. ALEM. Viviana, docente del BOP 15 de Leandro N. Alem, describió en Misiones Cuatro el drama de dar clases en el edificio escolar.

“Ese barrio necesitaba una escuela secundaria, el Gobierno la alquiló y se creó el BOP 15. Está en muy malas condiciones. Los baños son un desastre, las aulas son muy pequeñas, fue imposible respetar el protocolo en pandemia, no hay patio. Las condiciones edilicias son un desastre, hay muchas cosas que no se arreglan, no tenemos ni ventiladores”, relató.

La docente destacó que se estuvo trabajando en la construcción de un edificio propio para el BOP 15, y manifestó: “Falta poco, pero parece que ahora les está costando terminar. Esperemos que no la usen para hacer campaña política el año que viene porque la escuela es una necesidad urgente”.